Justicia restaurativa a Barcelona
Una mediació entre el guàrdia urbà que va disparar a la gossa Sota i el seu amo, el sensesostre Tauri Ruusalu, tanca el cas
El procés ha durat tres anys i tant el policia local com el cuidador de l’animal s’han vist cara a cara per deixar enrere la situació i no reclamar-se res l’un a l’altre
J. G. Albalat
La gossa Sota va morir el 18 de desembre de 2018 pel tret d’un agent de la Guàrdia Urbana de Barcelona que va ser acusat de maltractament animal i que va dir haver actuat en defensa pròpia. La mestissa de labrador es trobava amb el seu amo, el sensesostre estonià Tauri Ruusalu, a la Gran Via, a prop de la plaça d’Espanya. La mort de l’animal va incendiar les xarxes socials i va desencadenar protestes i manifestacions a la ciutat convocades per grups animalistes, algunes de les quals van arribar a reunir 3.500 persones. Ara, més de set anys després i després d’un llarg procés de mediació, la policia local i l’amo de la gossa, acusat d’haver intentat agredir els agents quan van matar l’animal, han arribat a un acord, i el jutge que instrueix el cas l’ha arxivat. Tots dos protagonistes han manifestat “el seu desig de deixar enrere la situació viscuda i no reclamar-se res l’un a l’altre”, diu la resolució judicial. El fiscal no s’ha oposat al sobreseïment.
El guàrdia urbà i Tauri Ruusalu es van veure cara a cara durant una mediació que també ha estat llarga: més de tres anys, amb entrevistes i la participació activa de les seves dues advocades. Per part de l’agent, Paz Vallés, i per part de Ruusalu, Inés Guardiola. Cap de les dues pot revelar cap detall de com s’ha desenvolupat la mediació per una qüestió de confidencialitat, però afirmen que tant l’agent com l’amo de Sota se senten rescabalats, malgrat que en un principi no estaven conformes amb iniciar el procés.
Les posicions s’han anat acostant a poc a poc i han arribat a un consens per passar pàgina i evitar que cap dels dos s’enfronti a un possible judici: el guàrdia, per maltractament animal, i l’estonià, per atemptat contra l’autoritat. És el que tècnicament s’anomena “justícia restaurativa”, un mètode que busca reparar el dany causat a la víctima i que compta amb equips de mediadors especialitzats.
Acusacions populars
Davant d’aquest acord, el jutge de Barcelona Hugo Novales Bilbao ha decidit, segons exposa en la seva interlocutòria, a la qual ha tingut accés EL PERIÓDICO, aplicar el “principi d’intervenció mínima” del dret penal i rebutjar la pretensió de les formacions animalistes, com PACMA i Libera, de continuar el procés contra l’agent de la Guàrdia Urbana que en el seu moment va arribar a ser imputat, malgrat l’acord. Per fer-ho, apel·la a l’anomenada doctrina Botín, que estableix que no es pot continuar amb una causa únicament a instàncies de l’acusació popular. En la seva declaració judicial, l’agent va sostenir que va disparar a la gossa perquè va sentir “por” quan es va adonar que l’animal corria cap a ell “ensenyant els ullals”.
L’advocada Paz Vallés, que representa l’agent de la Guàrdia Urbana, sosté que “la finalitat del procés penal no s’esgota en la imposició d’una pena, sinó que comprèn també la gestió adequada del conflicte penal i la pacificació social. Quan, com en el present cas, aquestes finalitats han estat plenament assolides a través d’un procés restauratiu vàlid, voluntari i acompanyat institucionalment”, la continuació del procediment judicial era, en la seva opinió, “innecessària i contrària als principis d’intervenció mínima i proporcionalitat”. La mediació, precisa, ha permès arribar a un acord de “responsabilització, reflexió i reparació” d’un conflicte que “ha quedat definitivament resolt”.
Per a Inés Guardiola, l’advocada de l’amo de la gossa, “la mediació ha estat excepcional i especialment significativa, ja que aquest tipus de processos penals acaben necessàriament en un judici”. La lletrada subratlla que, en aquest cas, “gràcies al procés de justícia restaurativa i a l’esforç i la voluntat de tots” els que hi han participat, “s’ha pogut arribar a un acord i tancar el conflicte sense necessitat de continuar el procés judicial”.
