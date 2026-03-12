Informe del sindicat CSIF
Dos milions de persones estan afectades per covid persistent: el 62% es va contagiar treballant
Vuit de cada deu de les persones enquestades són dones, i el grup d’edat més representat és el de 51 a 60 anys
Regió7
Sis anys després de la declaració de l’estat d’alarma, més de dos milions de persones continuen afectades per covid persistent, tot i que la meitat no rep cap tractament específic, i malgrat que el 62% dels contagis es van produir a la feina, només un de cada quatre s’ha reconegut com a accident laboral o malaltia professional.
Són dades de l’estudi presentat aquest dimecres per la Central Sindical Independent de Funcionaris (CSIF) sobre les seqüeles del covid persistent, en què denuncia que les persones afectades no tenen una protecció adequada per part de les empreses i de les autoritats sanitàries, i fins i tot en molts casos se les pressiona i discrimina als seus llocs de treball.
Fatiga o cansament extrem, dolors musculars o articulars, dificultat per concentrar-se, pèrdua de memòria, insomni o alteracions del son, ansietat o depressió són les principals seqüeles d’una malaltia que, tot i que el virus ja no estigui actiu, no permet que l’organisme acabi de recuperar-se, amb alteracions en el sistema immunitari, cardiovascular o respiratori.
Segons l’anàlisi, realitzada sobre una mostra de 1.500 persones afectades, la meitat no està rebent cap tractament mèdic específic, fet que per al sindicat posa de manifest la dificultat que suposa el diagnòstic i l’atenció del covid persistent.
L’enquesta revela que el covid persistent afecta principalment dones treballadores en edats mitjanes de la vida laboral: vuit de cada deu de les persones enquestades són dones, i el grup d’edat més representat és el de 51 a 60 anys (40,2%).
De mitjana, cada persona declara més de sis símptomes persistents, cosa que reflecteix una càrrega important d’afectació en la vida diària i en la capacitat per desenvolupar l’activitat laboral, assenyala el sindicat. El sector amb més presència d’afectats és el sanitari (36% de les respostes), però el covid persistent també és present en altres àmbits laborals de les administracions públiques i de l’empresa privada.
«Sis anys després de la pandèmia, les persones afectades pateixen un doble abandonament, laboral i sanitari, al qual cal afegir el turment dels símptomes», ha explicat la secretària nacional de Prevenció de Riscos Laborals de CSIF, Encarnación Abascal.
El 70% necessita suport psicològic però només el 7,6% l’ha rebut
Tot i que sis de cada deu creu haver-se contagiat a la feina, només al 21% se li reconeix l’origen laboral. Això suposa una pitjor protecció econòmica, menys responsabilitat de l’empresa, dificultats per al reconeixement d’incapacitats i pitjor vigilància de la salut, destaca CSIF.
Per això, el sindicat —el més representatiu a les administracions públiques— reclama el reconeixement del covid persistent com a malaltia professional, un fons de compensació per a les persones contagiades per exposició laboral, protocols específics i el reforç de l’atenció sanitària i mental, entre altres mesures.
El 75,3% ha estat de baixa mèdica, un 69% ha sol·licitat ajuda psicològica (tot i que només l’ha rebuda un 7,6%); quatre de cada deu diu patir discriminació i pressió a la feina, i un 67% assenyala que l’empresa no sap com actuar.
Va ser en l’àmbit sanitari on es va produir el percentatge més alt de contagis durant l’exercici de l’activitat professional.
«Les administracions s’han oblidat de cuidar aquells que van estar a primera línia cuidant; cal denunciar aquesta situació i treure-la a la llum», ha afirmat Abascal. «El covid no és part del passat, sinó del present, i és un problema real de salut».
Baixes mèdiques prolongades
Moltes de les persones afectades han patit baixes mèdiques prolongades (el 74% amb una durada acumulada superior a sis mesos), canvis en la situació laboral, incloent incapacitat temporal prolongada, adaptacions del lloc de treball o processos d’incapacitat permanent.
Per això, el sindicat insisteix en la necessitat d’adaptar els llocs de treball en tots els sectors, reforçar el seguiment mèdic laboral, atendre la salut mental dels treballadors amb aquesta malaltia, sensibilitzar l’entorn laboral, crear unitats especialitzades en tots els serveis de salut i establir un registre estatal de pacients i persones treballadores afectades.
Entre les principals barreres per demanar l’adaptació al lloc de treball assenyalen la manca de sensibilitat o suport de l’empresa (24%), el desconeixement del procés (22%), el rebuig per part dels superiors (15%), comunicacions poc clares (9%) i la por a represàlies o estigmatització (5%).
Diverses persones afectades han denunciat durant l’acte l’abandonament i la manca de reconeixement de la patologia que pateixen, com Silvia Maya, treballadora d’una residència on es va contagiar.
«Som com invisibles; jo em vaig contagiar a la feina, vam demanar mascaretes i ens van dir que alarmàvem els altres. Vaig sentir la soledat i l’abandonament».
