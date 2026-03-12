Medalla d'Honor de Barcelona
Mor als 97 anys Josep Espinàs, històric exregidor de Sants-Montjuïc: "Va deixar una gran empremta"
Va ser una figura clau del moviment veïnal del districte i va participar en la fundació de l'Escola Proa durant el franquisme
El Periódico
Qui va ser regidor del districte barceloní de Sants-Montjuïc, Josep Espinàs, ha mort aquest dilluns passat als 97 anys. Vinculat durant dècades a la vida social i política del districte, Espinàs va ser una figura molt present en el teixit veïnal i associatiu dels barris de la zona.
Químic de professió i també catequista, Espinàs va participar activament en diverses iniciatives comunitàries. Una de les fites per les quals és especialment recordat va ser la seva implicació en la creació de l'Escola Proa el 1966, en plena dictadura franquista. El projecte va néixer amb l'objectiu d'oferir una alternativa educativa davant les imposicions del règim.
En l'àmbit polític, Espinàs va estar lligat al Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC) durant la dècada dels anys 80. En el primer mandat municipal després de la recuperació de la democràcia va ocupar el càrrec de director de Serveis del districte de Sants‑Montjuïc. Posteriorment, entre 1983 i 1987, va passar a ser el regidor del districte, convertint-se en el segon regidor de la democràcia.
Després de deixar la regidoria en finalitzar aquell mandat, va continuar vinculat a la gestió municipal. La seva trajectòria va ser reconeguda l'any 2006 amb la Medalla d'Honor de Barcelona, una distinció que premia la contribució de persones i entitats a la vida cívica de la ciutat.
"Va deixar una gran empremta"
La notícia de la seva mort ha provocat nombroses mostres de condol entre veïns i entitats del districte. La Federació d'Hostafrancs ha recordat la seva estreta relació amb el barri: “Molt vinculat a Hostafrancs, va col·laborar amb diverses entitats i va deixar una gran empremta”.
També la diputada socialista Sara Jaurrieta li ha volgut dedicar unes paraules de reconeixement a les xarxes, destacant que Espinàs va ser una persona “molt propera a les entitats de Sants-Montjuïc” i compromesa a “treballar per una societat millor”.
