Per la crisi ferroviària
El servei de Rodalies continuarà sent gratis fins a finals de març
La Generalitat ha arribat a un acord amb Renfe i el Ministeri de Transports per prorrogar la mesura, que vencia el pròxim dia 15
Pau Lizana Manuel
Els usuaris poden respirar més tranquils aquest dijous. El Govern ha confirmat que el servei de Rodalies continuarà sent gratis almenys fins al 31 de març. La Generalitat, que es va comprometre a mantenir la gratuïtat dels trens de Rodalies i Regionals fins que el servei recuperés la normalitat "de manera sostinguda", ha pogut tancar un acord amb Renfe i el Ministeri de Transports per prorrogar la mesura.
Fins ara, els abonaments gratuïts de deu viatges per als trens que s’emetien a les estacions tenien validesa fins aquest diumenge vinent 15 de març, i tot i que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, assegurava aquest dimarts passat que les condicions per aixecar la mesura encara no existien, no va confirmar si la gratuïtat continuaria ni fins quan.
En un primer moment, la mesura havia de durar un mes des del dia que es va implantar –és a dir, del 24 de gener al 24 de febrer–. Tanmateix, pocs dies després d’entrar en funcionament, el Govern va decidir allargar la gratuïtat fins al 15 de març, ja amb la previsió d’anar renovant la resolució fins que Rodalies recuperés el pols.
Incidències i retards
Ara, segons ha avançat 3Cat i ha confirmat EL PERIÓDICO, la Generalitat allargarà la mesura dues setmanes, a l’espera que s’hagin solucionat gran part dels talls, restriccions i retards que avui dia saturen la xarxa ferroviària catalana.
Sense anar més lluny, aquesta setmana continuen actives més de 200 limitacions de velocitat que alenteixen gran part dels trajectes. A més, no s’han acabat les inclemències climàtiques i d’infraestructura que van causar l’accident mortal de Gelida. Aquest dimecres, després de reobrir el tram de l’R3 entre la Garriga i Ripoll, un nou despreniment entre Sant Martí de Centelles i Figaró va impactar amb un tren que viatjava sense passatge i va poder reprendre el trajecte hores després. Aquest dijous, el servei ferroviari a l’R3 només es presta entre Vic i Ripoll.
