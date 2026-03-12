Allau mortal
Simulacre d’accident d’esquí fora pista a La Molina
ACN
L’estació d’esquí de La Molina (Cerdanya) ha acollit, aquest dijous, un simulacre de rescat per una allau fora pista. La simulació consistia en una allau que afectava una trentena d’esquiadors, entre els quals hi havia dues víctimes mortals, ferits de diversa consideració i usuaris il·lesos. La pràctica ha servit per comprovar la resposta i la coordinació de tots els equips d’emergència i el personal de l’estació.
El subdirector tècnic de Turisme dels gestors de l’estació, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), Xavier Perpiñán, ha dit que ha estat un any complicat, amb molta neu i períodes climatològics complicats, i per això és important fer un simulacre d’aquesta magnitud.
Chaio Tavera, la responsable de Protecció Civil de l’Alt Pirineu i Aran, ha dit que s’ha tractat "d’un exercici complex" per la quantitat de participants, unes 30 persones atrapades per l’allau entre il·lesos, ferits i morts. Tavera ha explicat que pràctiques com la que s’ha fet a La Molina aquest dijous ajuden a "millorar totes les accions i la coordinació" i a "conscienciar del perill que suposen les allaus". Aquestes paraules han estat corroborades pel subinspector de Bombers, Roger Lleonart, que ha indicat que aquest exercici "serveix per provar els protocols de rescat en allaus i reforçar la coordinació amb la resta de cossos d’emergències".
La responsable de Protecció Civil ha destacat que "aquest tipus d’exercicis són de molta complexitat" i permeten posar a prova les accions que els serveis d’emergències durien a terme en un accident d’aquestes característiques, alhora que millorar la coordinació entre tots els participants.
Pla d’Autoprotecció de La Molina
Durant la pràctica s’han assajat els procediments d’activació del Pla d’Autoprotecció de l’estació (actualitzat el desembre del 2025) i del pla ALLAUCAT de Protecció Civil. Els suposats ferits i atrapats han hagut de ser rescatats pels bombers, i a continuació traslladats a una zona segura per ser atesos pel personal del SEM. El cos de Mossos d’Esquadra, per la seva banda, s’ha fet càrrec de les dues persones que han simulat que han mort i de les funcions del grup d’ordre, juntament amb el cos d’Agents Rurals. A banda, s’ha simulat també que hi havia un espai de l’estació habilitat per atendre els familiars de les persones afectades.
En el simulacre hi ha participat un dispositiu de 20 efectius dels Bombers de la Generalitat, procedents de les bases de Cerdanyola del Vallès, Valls, Olot i la Seu d’Urgell. Per poder fer un simulacre els figurants són una peça fonamental. En el cas de La Molina han estat un grup d’una trentena d’estudiants de Vic.
El subdirector tècnic de Turisme de FGC ha destacat "la importància de fer un simulacre en un entorn real i amb l’estació en funcionament". Els primers a arribar al lloc han estat el personal de pistes de La Molina, i posteriorment ja s’ha avisat la resta de cossos d’emergències. Aquests simulacres serveixen per posar a prova el Pla d’Autoprotecció de l’estació, revisat el desembre del 2025. Cada any l’estació fa simulacres a totes les estacions de FGC i una vegada cada quatre anys es fa un simulacre d’aquesta magnitud, ha explicat Perpiñán, i ha exposat que a la muntanya "el risc zero no existeix" i que la principal tasca de FGC "és garantir la seguretat de les estacions".
Per part de Ferrocarrils han pres part en el simulacre una vintena de persones de diferents àrees de la companyia, principalment personal propi de La Molina ('písters', cap d’emergència, cap d’intervenció, centre de control, agents de remuntadors o de manteniment).
