TDAH o desatenció per culpa de les pantalles
"La nostra concentració està cada vegada més fragmentada", expliquen els psicòlegs. Però cal distingir entre el TDAH, que és un trastorn del neurodesenvolupament que s’ha de diagnosticar en un context clínic, de la falta d’atenció per passar massa hores davant els dispositius.
B. P.
"Cada vegada més tenim la sensació de confondre la desatenció vinculada amb l’ús excessiu de les pantalles amb els símptomes d’un trastorn per dèficit d’atenció i hiperactivitat (TDAH)". Ho diu la psicòloga Gemma García, cap de la subsecció de la intervenció de drogodependències del Centre Spott, de la Diputació de Barcelona. Els símptomes visibles són "molt similars": dificultat per concentrar-se, distracció constant, impulsivitat, inquietud i baixa tolerància a l’avorriment.
No obstant, són coses diferents. El TDAH és un trastorn del neurodesenvolupament que ha de ser diagnosticat en un context clínic. Hi ha "diferències clares" entre un TDAH i la desatenció causada per les pantalles. "Per exemple, quan és això últim, veiem que els símptomes milloren clarament quan reduïm el temps de la pantalla, recuperem ritmes de son i hi ha un espai més estructurat. En un diagnòstic de TDAH, les dificultats per atendre són persistents i apareixen en tots els contextos encara que reduïm l’exposició a les pantalles", precisa García.
Els símptomes del TDAH normalment es donen "en la primera infància" i són "més o menys estables" al llarg del temps. "L’evidència científica prova que quan hi ha un ús excessiu i inapropiat de les pantalles, sobretot en nens, hi ha una gran dificultat per mantenir l’atenció sostinguda", destaca aquesta psicòloga. El cervell infantil, prossegueix, "no està dissenyat" per gestionar "estímuls constants, ràpids i molt intensos", com els que es donen a les pantalles.
Aquests estímuls "preparen" el cervell per funcionar amb "respostes molt ràpides i frenètiques" i així és com el nen desenvolupa una "atenció parcial". "Hi ha pares que et diuen: ‘Mira el meu nen, que atent que està a la pantalla". Però hem de tenir en compte que aquesta atenció és molt parcial, continuada amb els estímuls que està rebent. No és l’atenció necessària per desenvolupar la feina cognitiva. La maduració cognitiva necessita una atenció sostinguda i mantinguda en el temps", explica García.
Interrompen el son
Creu també que la sobreestimulació de les pantalles també està afectant franges d’edats adultes. "L’estar contínuament sobrecarregats té un impacte en les funcions executives o cognitives, que es localitzen més a l’àrea del còrtex frontal. Aquestes tenen a veure amb les capacitats per a la memòria de treball, per processar i organitzar informació, per planificar, controlar l’atenció i autoregular-nos", il·lustra García. Les pantalles, a més, interrompen els ritmes del son.
El principal símptoma del TDAH, trastorn que té diversos subtipus, és l’"inatenció": dificultat per mantenir l’atenció, no ser capaç de seguir una conversa o interrompre, dificultat per organitzar-se, pèrdua de coses, fàcil distracció, no acabar les tasques... S’han de donar sis o més símptomes, ser presents en dos o més contextos (escola, casa, amics, feina), i han d’interferir en el funcionament acadèmic o laboral de manera significativa", conclou García.
