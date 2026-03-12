Tres nens resulten ferits a l’esclatar un experiment escolar
Els alumnes feien un volcà en una escola de Porqueres (Pla de l’Estany). Els dos afectats de més gravetat van ser traslladats a la Vall d’Hebron.
EVA BATLLE
Tres alumnes de 9 anys van resultar ferits ahir al matí arran d’una explosió o deflagració que es va produir mentre es feia un experiment de química a l’exterior de l’escola L’Entorn de Porqueres (Pla de l’Estany). Dos dels menors, un nen i una nena, van patir cremades greus i van ser evacuats a l’Hospital Vall d’Hebron, mentre que un tercer alumne, amb ferides lleus, va ser traslladat a l’Hospital Josep Trueta de Girona. A dos quarts de sis de la tarda, dos dels menors ferits van rebre l’alta hospitalària.
L’avís al 112 es va rebre cap a tres quarts de dotze del matí, quan es va alertar que havia explotat una ampolla durant una pràctica de química. Fins al lloc dels fets s’hi van desplaçar efectius dels Bombers, del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM) i dels Mossos d’Esquadra.
El cap territorial del SEM de Girona, Jordi Jiménez, va detallar que els tres afectats són nens de 9 anys que cursen quart de primària i que dos d’ells presentaven cremades potencialment greus. Segons va explicar, el menor que es trobava en estat més greu tenia les lesions "més distribuïdes per tot el cos", motiu pel qual va ser traslladat directament en helicòpter a la unitat de cremats de la Vall d’Hebron. El segon menor greu, amb una afectació menys extensa, però també de consideració, va ser evacuat en ambulància. El tercer nen, amb cremades de menys extensió i profunditat, va ser derivat al Trueta.
Assistència emocional
Jiménez també va explicar que el SEM va activar suport psicològic per atendre els companys de classe i la resta de la comunitat educativa. Aquesta assistència serveix per valorar l’impacte emocional de l’accident, detectar possibles situacions d’estrès i orientar una eventual atenció posterior. Els sanitaris també van atendre el professor que dirigia l’experiment, que físicament no presentava afectacions importants però sí un fort impacte emocional.
L’alcalde de Porqueres, Francesc Castañer, va remarcar que la prioritat ara és seguir l’evolució dels tres alumnes, malgrat que va apuntar que, en principi, "tot indica que la situació no és gaire greu". També va voler agrair la mobilització dels serveis d’emergència i el suport rebut des de la Generalitat i el Consell Comarcal. Segons va subratllar, es tracta d’"un accident puntual" que es va produir durant un experiment de laboratori fet a l’exterior del centre, en un espai ventilat.
L’experiment consistia en una pràctica que simulava l’erupció d’un volcà. Per causes que encara es desconeixen i que els Mossos investiguen, la barreja no va reaccionar com estava previst i es va produir una explosió. En teoria, és un experiment senzill i habitual en activitats educatives. La barreja de vinagre i bicarbonat sòdic genera una reacció que allibera bombolles de diòxid de carboni i, si també s’hi afegeix sabó, el resultat és una escuma que cau com si fos lava.
Aquest tipus de pràctica ja va acabar malament el juliol del 2023 durant una activitat educativa en una casa de colònies de Brunyola (Selva), en aquell cas amb una barreja de bicarbonat, vinagre i alcohol d’ús sanitari.
