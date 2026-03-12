Un triple crim a Burgos destapa errors en el control dels agressors
L’únic arrestat per la mort de tres dones en l’incendi de Miranda de Ebro tenia antecedents per segrest, abús infantil i violència de gènere.
David López Frías
El principal sospitós i únic arrestat per l’incendi de Miranda de Ebro (Burgos), que dimarts a la nit presumptament va acabar amb la vida de tres dones –una de 58 anys amb qui l’agressor havia mantingut una relació, la mare d’aquesta dona i una veïna–, és un home de 60 anys que té un llarg historial de delictes de violència contra la dona.
J. M. G. va ser condemnat el 2015 a sis anys de presó per haver segrestat i abusat sexualment d’una nena de 9 anys. Va complir la condemna el 2021 i, dos anys més tard, va segrestar una altra dona. Tot i que inicialment la fiscalia va demanar 11 anys per aquest últim cas, amb prou feines va passar 19 mesos a la presó. L’ara detingut estava en llibertat des del 2025 i no era objecte de cap seguiment especial. Es dona la circumstància que tant ell com la Dolores, la víctima de 58 anys, havien estat prèviament en el sistema de protecció VioGèn per altres relacions. La dona, el cas de la qual es va obrir el 2007, ja no comptava amb cap mena de protecció: el seu expedient estava inactiu.
Les altres dues mortes són l’Antonia, de 78 anys i mare de la Dolores, i Laura Valentina, una veïna colombiana de 24 anys. El detingut es va presentar a la comissaria de Miranda al saber que el buscaven, tot i que no ha confessat els fets. La policia el tenia en el punt de mira perquè moments abans de declarar-se l’incendi estava cridant a la zona i havia sigut vist acumulant estris i matalassos vells a la planta baixa de l’edifici on vivien les mortes i on es va originar l’incendi.
Sistema de protecció
El triple crim de Burgos, que el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha qualificat de "cas de violència de gènere", ha activat de nou les alarmes a propòsit de les fractures en el sistema de protecció de les víctimes i en el control dels agressors. El cas, en cas de confirmar-se, també evidencia les dificultats de rehabilitació en aquesta mena de delictes.
En aquest sentit, la ministra d’Igualtat, Ana Redondo, va instar ahir tots els grups polítics "sense discriminació" a fer una reunió per arribar a "acords bàsics" després del repunt d’assassinats masclistes. Des de principis d’any –comptant aquests tres casos nous– ja són 13 les dones que han sigut assassinades en el context de la violència masclista. "És una escalada de violència terrible que condemnem; això és un terrorisme contra les dones, és desolador i terrible, i no hi ha paraules per expressar tant horror", va assenyalar la ministra a l’entrada de la primera Cimera contra l’Odi.
Es pot assenyalar que la taxa de reincidència dels agressors masclistes és més del doble que la de la resta de delictes. Segons indica un informe pioner del 2024, els delictes comesos en aquest àmbit tenen un índex de persistència del 41,6%, més del doble de la taxa general, que se situa en un 20%.
