Caos ferroviari
El túnel de Rubí tancarà set setmanes el trànsit de trens de mercaderies per accelerar les obres d’emergència
Aquest pas és l’únic punt d’accés a Can Tunis i el port de Barcelona per als trens que arriben des de la resta d’Europa
La crisi ferroviària amenaça de paralitzar la producció de desenes d’empreses: «No podem seguir»
La crisi de Rodalies paralitza ja el 80% del trànsit internacional de mercaderies a Catalunya
Pau Lizana Manuel
El punt més estratègic per al trànsit de mercaderies per tren de Catalunya, el túnel de Rubí, tornarà a tancar al trànsit a partir de la matinada d’aquest dissabte, tal com ja va fer durant els primers dies de la crisi ferroviària després de l’accident de Gelida. Així ho ha anunciat aquest dijous el director de Construcció de Línies d’Explotació Est d’Adif, Àngel Contreras, que ha explicat que la decisió s’ha pres per accelerar les obres d’emergència que han de garantir la seguretat de l’estructura d’aquest clau pas soterrat. L’aturada durarà com a màxim set setmanes i, per ara, s’estima que impactarà aproximadament al 10% de les mercaderies que accedeixen al Port de Barcelona pel nord.
Contreras ha admès que «els moviments» de terra que s’han registrat aquestes últimes setmanes durant les obres al túnel «no són els més adequats» i que depassen els llindars màxims de seguretat que hi ha previstos en aquestes actuacions. «No significa que l’estructura hagi de col·lapsar, però sí que hi ha certs riscos», ha matisat el responsable de l’empresa pública encarregada de la infraestructura ferroviària.
Pocs minuts més tard, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha afegit que els sensors que monitoritzen les obres han recomanat aturar el pas de mercaderies mentre es treballa a l’interior del túnel per motius de seguretat. «La lectura dels indicadors del monitoratge que fem del túnel recomanen que es pari el pas de mercaderies», ha explicat en una atenció als mitjans als passadissos del Parlament.
Fins ara, com ha explicat Contreras, el dispositiu permetia que els trens circulessin durant 12 hores i que els operaris treballessin les altres 12, una cosa que alentia l’actuació prevista en la infraestructura, segons ha explicat el responsable d’Adif, una cosa que fonts de Territori asseguren que sempre ha sigut segura. A més del trànsit de mercaderies, la decisió retarda encara més el restabliment total de les línies de Rodalies, ja que per aquest mateix punt també circulen trens de l’R8, que de moment només circula entre Rubí i Granollers.
Plans alternatius
«La decisió ja s’ha comunicat tant a la Generalitat com al Port de Barcelona», ha assegurat el responsable d’Adif, que ha explicat que es posaran en marxa diverses alternatives, dissenyades amb l’Executiu, per tractar que l’impacte de l’actuació sigui el mínim possible. La primera és desviar les mercaderies perquè puguin entrar pel sud del port a través de Lleida, una solució que suposa allargar en quilòmetres el recorregut però que permet mantenir l’operativa ferroviària. «Els trens d’ample ibèric podran desviar-se fins a Lleida i circular o bé per la línia de Manresa (R4) o bé pel corredor de l’Ebre fins a Sant Vicenç de Calders», ha detallat Contreras.
Més complicada és la segona solució, pensada per als trens d’ample internacional, que podran arribar fins a la planta logística de la Llagosta i des d’allà traslladar la seva càrrega per terra fins al port de Barcelona. Segons Paneque, aquest moviment es produeix habitualment en franges nocturnes, per la qual cosa Trànsit ja està analitzant el seu encaix i, en principi, no hauria de tenir un impacte important en la circulació diària.
Obres al maig
Fins ara, l’actuació d’Adif al túnel ha consistit a consolidar l’estructura mitjançant un reforç metàl·lic als 120 metres més crítics del pas soterrat, que en fa un total de 900. De fet, abans que la crisi de Gelida fes aflorar centenars de punts crítics de la infraestructura ferroviària catalana –i obligués a desplegar uns 400 treballadors d’Adif per a actuacions que ja han suposat un desemborsament de 110 milions d’euros– ja estava en marxa la licitació per a les obres de manteniment de la totalitat del túnel.
«Es preveu tenir el contracte per al maig o al juny i llavors les obres tardaran més o menys un mes a començar», ha aclarit Contreras. En aquest cas, les obres no obligaran a tancar el túnel per complet com fins ara.
