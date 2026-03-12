Travessant el nucli urbà
La tuneladora de l'L8 de Ferrocarrils arriba al pou de la Gran Via de Barcelona després de sortir de matinada des de Sant Boi
Els treballs per connectar les línies del Vallès i Sarrià amb les de Llobregat-Anoia, que inclouen la tuneladora de Ferrocarrils de la Generalitat, finalitzaran el 2030, amb dues noves estacions a l'Eixample
Glòria Ayuso
Malgrat la seva enorme mida i el fet de recórrer diversos quilòmetres d'entramat urbà, no són gaires les persones que l'han pogut apreciar en la seva justa dimensió. La roda de tall, la peça central de la tuneladora de l'L8 de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), s'ha encaminat aquesta matinada cap al pou de la Gran Via on començarà a perforar a principis d'estiu.
És de nit, quan pràcticament no hi ha circulació ni vianants als carrers, quan s'aprofita per a aquest tipus d'operacions de gran envergadura. Procedent de Sant Boi, on estava passant les inspeccions tècniques, ha sortit poc abans de la mitjanit, recorrent la C-31 fins a la plaça Cerdà. El tràiler que la transporta ha passat per la Zona Franca, el Port de Barcelona, la plaça Drassanes, Paral·lel i Entença, fins a la Gran Via.
Descens i muntatge
Amb l'arribada de la roda de tall, comencen els treballs de muntatge de tota la tuneladora, que tindrà una longitud de prop de 100 metres i un diàmetre d'excavació de 10,6. Estarà sota terra excavant un túnel de 3,6 quilòmetres de longitud. El termini previst d'execució és d'uns 13 mesos.
Al parc de Joan Miró arribaran les terres que extraurà la tuneladora, a través d'un petit túnel des de la Gran Via. Els camions amb el material entraran i sortiran des del carrer Tarragona. Ja al gener es va tallar el carrer Diputació, entre els carrers de Llançà i Tarragona, per als treballs previs.
Obres fins al 2030
Les primeres peces de la tuneladora de la línia L8 van arribar a mitjans de febrer al pou, però no ha estat fins ara que s'ha traslladat la part fonamental i de dimensions més grans. Per introduir-la al pou, s'han mobilitzat grans remolcs.
Els treballs serviran per connectar les línies del Vallès i Sarrià de Ferrocarrils de la Generalitat amb les de la zona Llobregat-Anoia per a 2030. Aquest projecte inclou la construcció de dues estacions noves d'FGC a l'Eixample: Hospital Clínic i Francesc Macià, a més de l'ampliació de les estacions existents de Gràcia i Espanya.
- El xef Nandu Jubany dissenya el nou menú a bord del vol directe Barcelona-Singapur de Singapore Airlines
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Els Bombers treballen en el rescat de dues persones al Pedraforca
- La prova pilot de cribratge de càncer de pròstata passa de Manresa a Cardona i Sallent
- Un parell de robatoris a domicilis provoquen preocupació entre els veïns de Sant Fruitós de Bages
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Mestres i professors fan visible el seu malestar tallant el trànsit a carrers i carreteres de Manresa i comarca
- A quina hora i a on hi haurà talls de trànsit dels docents del Bages, aquest dimecres?