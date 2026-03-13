Habitatges de protecció oficial
Barcelona entrega 35 pisos públics més d’Illa Glòries: aquests són els preus
L’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha entregat aquest divendres les claus de 35 habitatges de la promoció pública Illa Glòries als seus nous propietaris i llogaters, guanyadors del sorteig d’aquests pisos. D’aquests, 21 s’adjudiquen en dret de superfície i 14 en règim de lloguer assequible.
Durant l’acte d’entrega, celebrat al matí, Collboni ha destacat que es tracta de la promoció pública més gran de la ciutat, situada en una zona en plena transformació urbana, ja que en aquest entorn encara està previst construir nous equipaments de proximitat.
L’alcalde també ha reiterat el compromís del govern municipal perquè Barcelona sigui una ciutat on tothom pugui viure, i ha assegurat que el consistori continua buscant sòl disponible per construir nous habitatges públics.
Gran projecte residencial
Els pisos entregats corresponen al Bloc D, un dels quatre edificis que formen la gran promoció d’Illa Glòries. Després d’aquesta entrega, encara queden 92 habitatges pendents: 67 pisos del Bloc C i 25 pisos més restants del Bloc D.
Segons les previsions municipals, totes aquestes claus que falten s’entregaran al llarg d’aquest any. En total, aquesta promoció consta de 238 habitatges de protecció oficial.
Preus dels pisos
En el cas dels 21 pisos de lloguer assequible, les quotes mensuals se situen entre 418 i 724 euros, depenent de la superfície de l’habitatge.
D’altra banda, els 14 pisos en dret de superfície, la majoria amb plaça d’aparcament, tenen un preu que oscil·la entre 125.352 i 212.232 euros, també en funció de la mida.
Com funciona el dret de superfície
La fórmula del dret de superfície és el més semblant a una compra convencional, però amb condicions. Els adjudicataris han d’abonar una entrada del 20% del preu de l’habitatge i després pagar quotes mensuals similars a una hipoteca, durant un termini màxim de 30 anys.
Amb aquest sistema, el pis passa a ser de la persona adjudicatària, però només durant 75 anys. Un cop transcorregut aquest període, l’administració recupera la propietat plena de l’immoble, garantint així que l’habitatge continuï formant part del parc públic d’habitatge de Barcelona, i que en un futur el puguin tornar a adjudicar a una altra família amb aquesta necessitat.
