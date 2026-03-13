Ajuntament
Barcelona pressiona ERC perquè aprovi els pressupostos catalans i desbloquegi la connexió del tramvia per la Diagonal
El govern de Collboni recorda que, sense pressupostos de la Generalitat, les obres del tramvia no es poden licitar
Gisela Macedo
El Govern municipal de Barcelona s'ha sumat a la pressió sobre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) perquè aprovi els pressupostos de la Generalitat, en manifestar aquest divendres que aquesta és una condició imprescindible per avançar amb la connexió del tramvia per l'avinguda Diagonal.
Aquest divendres, l'ajuntament ha anunciat que el pròxim dimarts, 17 de març, el govern de Collboni portarà a la Comissió d'Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Habitatge (CEUMH) l'aprovació definitiva dels projectes relacionats amb la reurbanització de la Diagonal i la construcció del col·lector. “Es tracta d'un pas més per fer realitat aquesta gran aposta pel transport públic, la mobilitat sostenible i la connexió metropolitana, des del Baix Llobregat fins a Sant Adrià de Besòs”, han assenyalat des del consistori.
El consistori ha recordat que, una vegada s'aprovin aquestes obres a la comissió, el pas següent serà l'aprovació del projecte per part de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) en la sessió del consell d'administració prevista per al pròxim mes. Després, caldrà aprovar un conveni de finançament entre l'Ajuntament i la Generalitat que estableixi les responsabilitats de cada part.
Per això, des de l'ajuntament han subratllat que, per licitar les obres, és imprescindible resoldre primer la qüestió pressupostària, i així ho han expressat sense embuts: "Cal que totes les administracions aprovin els seus pressupostos per tirar endavant projectes indispensables com aquest de la connexió del tramvia".
La pressió de l'ajuntament se suma a la que ja exerceix el Govern de la Generalitat, també socialista, sobre ERC. Aquest dijous, Albert Dalmau (PSC), responsable de Presidència, va demanar als republicans que “no bloquegin” Catalunya rebutjant uns pressupostos dels quals depenen projectes clau.
