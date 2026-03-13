Gestió hídrica
La Diputació de BCN detecta una fuita d’aigua per cada 500 veïns
La primera inspecció de la xarxa a la província per reparar els escapaments aconsegueix estalviar l’equivalent al consum d’un any de tot el Berguedà.
Guillem Costa
Un programa de detecció d’escapaments a les xarxes d’aigua llançat per la Diputació de Barcelona ha permès trobar almenys una fuita per cada 500 habitants. Aquestes dades, que tan sols mostren una part del problema, confirmen la situació precària d’algunes de les canonades, molt velles, sobretot en nuclis rurals molt disseminats o amb urbanitzacions. Fins ara, s’han inspeccionat uns 2.000 quilòmetres de xarxa en 102 localitats que complien aquestes característiques i que tenien dificultats per abordar les reparacions.
"Molts pobles no tenen capacitat econòmica ni tècnica per saber on són les fuites ni per reparar-les", diu Marc Castells, diputat delegat d’Infraestructures. Per donar resposta al tema, la diputació ha invertit gairebé 500.000 euros a trobar els escapaments d’aigua.
Gràcies a les actuacions, els ajuntaments han pogut resoldre les incidències i, en total, s’han estalviat 3,05 hm3 d’aigua, una quantitat que equival a l’aigua que consumeix la comarca del Berguedà en un any o una mica menys del que cap a l’embassament de Foix.
Pobles amb pocs recursos
Si es tracta de consistoris amb uns recursos limitats, ¿com s’han costejat les obres de millora? Alguns dels pobles han utilitzat fons de la diputació, a través d’una línia d’ajuts per a polítiques hídriques de 100 milions d’euros. Alguns, en canvi, han utilitzat recursos propis i d’altres han fet servir les ajudes que va donar l’ACA (Agència Catalana de l’Aigua) per renovar les xarxes més envellides.
"Els resultats del programa són extraordinaris, perquè permeten donar resposta a una problemàtica important que hem de continuar afrontant", afirma Castells. Destaquen casos com el de Rubió (Anoia), un poble de 237 habitants que perdia el 71% de l’aigua que circulava per les seves canonades. Després de les actuacions, ara s’estalvien 34 m3 al dia.
"En plena crisi hídrica, anàvem a uns pobles que es veien forçats a comprar aigua que traslladaven amb camions cisterna", detalla Laura Guerrero, tècnica responsable del cicle de l’aigua de la diputació. "Després de les obres, van deixar de dependre d’aquesta mesura, només amb l’aigua que recuperaven després de posar fi a les fuites", remarca.
Castells destaca que cal seguir avançant en aquesta direcció: "La sequera s’ha del combatre-la amb els embassaments plens".
