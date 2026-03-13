Mesures de control
Els 500 senglars que queden a Collserola seran eliminats
El tancament dels accessos no afecta els 15.000 veïns que viuen dins del parc natural ni les escoles ni les activitats econòmiques.
El Tibidado no es tanca, però només es podrà accedir a la instal·lació per vies asfaltades
Toni Sust
El Govern català va publicar ahir una resolució que declara tancat l’accés al parc natural de Collserola a tota la ciutadania des de Barcelona, una mesura que no afecta els veïns d’habitatges que són dins del parc, unes 15.000 persones, així com alumnes i professors de les escoles de la zona. També es mantindran activitats econòmiques, bàsicament restaurants. Als que sí que podran continuar accedint el parc se’ls demana que assumeixin una rutina de desinfecció, cosa que inclou neteja de soles de sabata i rodes de vehicles, entre d’altres. La mesura es pren després que es trobés el primer senglar mort per pesta porcina al municipi de Barcelona i amb la mirada posada a retirar el prop de mig miler de senglars que hi ha a l’espai ara restringit.
En l’apartat de l’activitat econòmica que es manté s’inclou el cas del parc d’atraccions del Tibidabo, que no tancarà, però només es podrà accedir a la instal·lació per espais asfaltats i s’evitarà l’accés a altres parts del parc. Es calcula que el 50% de la gent que accedeix al parc natural de Collserola ho fa des de Barcelona. Unes 5.000 persones entren al parc durant els dies laborables i entre 10.000 i 15.000 els dies festius. Gent que va a passejar i a fer esport, corrent o amb bicicleta, que des d’ahir ho té prohibit. No s’ha indicat una data prevista d’acabament de la restricció, tot i que s’entén que serà quan s’aconsegueixin els objectius. Als qui incompleixin la restricció se’ls pot sancionar en funció del que determina la llei de sanitat animal. Ahir la Guàrdia Urbana va instal·lar cintes, les barreres i els cartells.
Tres motius
Amb aquesta restricció, van informar ahir la secretària general del Departament d'Agricultura de la Generalitat, Cristina Massot; el tinent d'alcaldia de Barcelona, Albert Batlle, i l'inspector en cap dels Agents Rurals, Antoni Mur, ara ja són 18 els municipis en què l'accés al seu espai rural es troba vetat.
Massot va explicar que la mesura s'ha pres per tres motius. Un, evitar l'accés de persones que contribueixin que els senglars a la zona del parc es dispersin, cosa que eleva el risc que ho faci també la pesta porcina; dos, evitar que el risc de contagi augmenti pel trasllat de restes del virus en sabates i rodes de vehicles, i tres, facilitar el treball dels operatius a la zona.
Batlle va remarcar que l'activitat econòmica no es veurà afectada, però va recalcar que ni a peu ni amb bicicleta podran accedir els ciutadans a la carretera de les Aigües. La tinenta d'alcaldia va explicar que és impossible tancar tots els accessos al parc natural.
Animals capturats
Dins de la zona de risc elevat es calcula que al parc de Collserola hi ha entre 500 i 600 senglars, i uns 400 o 500 més a la part pròxima al brot inicial, a Cerdanyola del Vallès, per sobre de l'AP-7. L'objectiu és que tots siguin eliminats. A la zona de risc menor es xifren en prop de 9.000 els senglars i l'objectiu és que quedi només un senglar per quilòmetre quadrat, cosa que significaria eliminar-ne el 80% del total.
A la zona d'alt risc ja són 1.100 els retirats, 101 dels quals l'última setmana. En aquesta part es fan servir trampes i armes amb silenciador i anestèsics en sortides nocturnes. A la zona de baix risc, els dies 7 i 8 de març, hi va haver 28 batudes amb 450 caçadors en les quals es van abatre 65 exemplars. En total s'han detectat 217 brots positius.
