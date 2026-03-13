Estudi a Catalunya
Els alumnes de 14 a 18 anys fumen i beuen menys, però aposten més
Els adolescents passen 4,8 hores diàries connectats a internet per lleure, segons recull l’enquesta Estudes presentada per la Secretaria de Salut Pública.
Beatriz Pérez
El tabac, l’alcohol i els jocs d’apostes en línia són les principals conductes addictives entre els alumnes catalans de 14 i 18 anys, segons xifres de la Subdirecció General d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques de la Secretaria de Salut Pública. "L’alcohol continua sent la substància més consumida: més de la meitat dels estudiants ho van fer de manera habitual l’últim mes. En general hi ha una tendència a la disminució d’alguns consums, principalment de cànnabis", va assenyalar Luisa Conejos, subdirectora general d’Addiccions.Tabac, alcohol i els jocs d’apostes ‘online’ són les principals conductes addictives entre els alumnes catalans de 14 i 18 anys, segons xifres fetes públiques aquest dijous per la Subdirecció General d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques de la Secretària de Salut Pública. "L’alcohol continua sent la substància més consumida: més de la meitat dels estudiants ho van fer de manera habitual l’últim mes. En general hi ha una tendència a la disminució d’alguns consums, principalment de cànnabis", ha assenyalat Luisa Conejos, subdirectora general d’Addiccions, VIH, ITS i Hepatitis Víriques. No obstant, "baixa el consum problemàtic d’alcohol" i el de tabac, malgrat que les prevalences de tots dos són "molt importants". "I veiem un augment de les conductes de risc en el context digital", va precisar Conejos, que apunta a un descens en la visualització de la pornografia. Preocupa el joc presencial en menors, que no poden legalment accedir-hi: un 17% dels estudiants manifesten haver-hi participat durant l’últim any. L’addicció a les apostes en línia és més comú en nois, mentre que el consum d’hipnosedants ho és en noies.No obstant, "baixa el consum problemàtic d’alcohol", així com el de tabac, malgrat que les prevalences de tots dos encara són "molt importants". "I veiem un augment de les conductes de risc en el context digital", ha precisat Conejos, que alhora apunta a un descens en la visualització de la pornografia. Preocupa el joc presencial en menors d’edat, que en principi no poden legalment accedir-hi: un 17% dels estudiants manifesta haver participat durant l’últim any. Si l’addicció als jocs d’apostes ‘online’ és més comuna en nois, el consum d’hipnosedants ho és en noies.
Salut Pública ha fet públics els resultats corresponents a Catalunya de l’última Enquesta sobre l’Ús de Drogues en l’Ensenyament Secundari (Estudes), feta el 2025 en una mostra de més de 2.500 alumnes d’entre 14 i 18 anys. Les dades apunten cap a un "possible canvi de patró" en els consums i usos de les generacions més joves. Tot i així, Conejos va dir que no està clar que les addiccions comportamentals (com les dels jocs d’apostes) estiguin substituint les de substàncies. "Ho hem d’anar veient. Cal estudiar-ho".Salut Pública ha fet públics els resultats corresponents a Catalunya de l’última Enquesta sobre l’Ús de Drogues en l’Ensenyament Secundari (Estudes), realitzat el 2025 en una mostra de més de 2.500 d’entre 14 i 18 anys. Les dades d’aquesta enquesta van en la línia de les tendències observades en anys anteriors i semblen apuntar cap a un "possible canvi de patró" en els consums i usos de les generacions més joves. Tot i així, Conejos ha dit que no està encara clar que les addiccions comportamentals (com les dels jocs d’apostes) estiguin substituint les de substàncies. "Hem d’anar veient. Són tendències i cal estudiar-ho", ha explicat.
Problema de salut pública
Les dades mostren una reducció important pel que fa al consum de tabac. Un 21% dels estudiants havien fumat l’últim any i un 3,5% ho feien diàriament (el 2006, aquests valors se situaven en el 39,8% i el 15,8%, respectivament). Malgrat aquesta tendència, el consum de tabac durant l’adolescència continua sent un problema de salut pública. En paral·lel, l’ús de cigarrets electrònics es manté en nivells elevats: el 2025, un 24,5% dels estudiants els havien utilitzat almenys una vegada durant l’últim mes.Les dades mostren una reducció important del consum de tabac. Un 21% dels estudiants havia fumat l’últim any i un 3,5% ho feia diàriament (el 2006 aquests valors se situaven en el 39,8% i el 15,8%, respectivament). Malgrat aquesta tendència descendent, el consum de tabac durant l’adolescència continua representant un important problema de salut pública. En paral·lel, l’ús de cigarrets electrònics es manté en nivells elevats i similars als del 2023: el 2025, un 24,5% dels estudiants els havia utilitzat almenys una vegada durant l’últim mes.
L’alcohol continua sent la substància psicoactiva més consumida entre els joves. Les xifres mostren una tendència estable de descens en la prevalença general i en els patrons de consum de més risc. El 2025, el 51% dels alumnes l’havien consumit durant l’últim mes, cosa que evidencia l’elevada accessibilitat d’aquesta substància entre els menors de 18 anys.L’alcohol, per la seva banda, continua sent la substància psicoactiva més consumida entre els joves. Tot i així, les xifres mostren una tendència estable de descens al llarg del temps, tant en la prevalença general com en els patrons de consum de més risc. El 2025, el 51% dels alumnes l’havien consumit durant l’últim mes, cosa que evidencia l’elevada accessibilitat d’aquesta substància entre els menors de 18 anys.
El consum de cànnabis ha anat disminuint de manera rellevant en els últims anys. El 16,2% de l’alumnat havia fumat l’últim any, xifra que suposa una reducció de 22,8 punts percentuals respecte al 2006 (39%). També baixa la prevalença de consum durant l’últim mes i el consum diari.A més, el consum de cànnabis ha anat disminuint de manera rellevant en els últims anys. El 16,2% de l’alumnat havia fumat l’últim any, cosa que suposa una reducció de 22,8 punts percentuals respecte al 2006 (39%). També baixa la prevalença de consum durant l’últim mes i el consum diari.
L’alumnat català passa de mitjana connectat a internet per motius d’oci 4,8 hores diàries entre setmana i 6,7 hores el cap de setmana, sense diferències en funció del gènere. Per primera vegada, l’enquesta analitza l’ús de les xarxes socials. Les noies declaren dedicar-los més temps que els nois, especialment els caps de setmana, quan el 40,4% afirmen passar-hi més de sis hores al dia, enfront del 29,7% dels nois.
