Energia
Els incentius fiscals impulsen la instal·lació de plaques
Milers de veïns de la província de Barcelona s’han estalviat, en total, 40 milions d’euros en el pagament de l’IBI després d’instal·lar energia fotovoltaica.
Normalment són els habitatges unifamiliars els que es beneficien de la bonificació
Guillem Costa
Els ajuntaments que bonifiquen l’IBI per a instal·lacions solars fotovoltaiques estan aconseguint accelerar la transició energètica local. Aquesta és la principal conclusió de l’estudi presentat per la Diputació de Barcelona, que constata que els municipis amb aquests incentius fiscals han registrat un 30% més d’instal·lacions d’autoconsum solar que aquells que no els apliquen.Els ajuntaments que bonifiquen l’IBI per a instal·lacions solars fotovoltaiques estan aconseguint accelerar la transició energètica local. Aquesta és la principal conclusió de l’estudi presentat per la Diputació de Barcelona, que constata que els municipis amb aquest tipus d’incentius fiscals han registrat un 30% més d’instal·lacions d’autoconsum solar que aquells que no els apliquen.
L’informe posa xifres a una política municipal que en els últims anys ha guanyat pes com a eina per impulsar la descarbonització.L’informe posa xifres a una política municipal que en els últims anys ha guanyat pes com a eina per impulsar la descarbonització. Si fins fa uns anys el més habitual eren les subvencions per posar plaques solars, ara s’aposta molt més per bonificar una part de l’IBI. ¿I quins són els resultats d’aquesta nova política? En els últims set anys, 252 municipis amb la gestió de l’IBI delegada a la Diputació han aconseguit estalviar als ciutadans més de 40 milions d’euros en el pagament d’aquest impost. La tendència és ascendent i l’any en què més van estalviar, una suma de 16 milions, va ser el 2025.En els últims set anys, 252 municipis amb la gestió de l’IBI delegada a la Diputació han aconseguit estalviar als ciutadans, en total, més de 40 milions d’euros en el pagament d’aquest impost. La tendència és ascendent i l’any en què més van estalviar, una suma de 16 milions, els veïns que van col·locar a casa seva plaques fotovoltaiques va ser el 2025. La Diputació calcula que, gràcies a aquesta mesura, s’han instal·lat 221 gigawatts, cosa que equivaldria a l’energia que consumeixen unes 66.000 llars. "És com tenir una ciutat gran proveïda amb energia neta", assenyala Marc Serra, president de l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació.La Diputació estima que, gràcies a aquesta mesura, s’han instal·lat ja 221 gigawatts, cosa que equivaldria a l’energia que consumeixen unes 66.000 llars. "És com tenir una ciutat gran proveïda amb energia neta", assenyala Marc Serra, president de l’Àrea d’Acció Climàtica i Transició Energètica de la Diputació.
¿Quant s’estalvia cada veí que col·loca plaques a la seva teulada? Per cada cinc euros invertits, se’n recupera un. "Això significa que si et gastes 10.000 euros en la instal·lació, pots recuperar-ne una mica més de 2.000", destaca Serra.Però en euros, ¿quant s’estalvia més o menys cada veí que col·loca plaques solars a casa seva? Per cada cinc euros invertits, de mitjana, se’n recupera un. "Això significa que si et gastes 10.000 euros a la instal·lació, pots recuperar una mica més de 2.000", destaca Serra. Tot i així, no tots els municipis apliquen aquesta mesura, que suposa un cost per al consistori. No totes les localitats comprometen el mateix pressupost. Alguns han "sacrificat" un 1% del que ingressen amb l’IBI, mentre que d’altres, fins a un 8%.Tot i així, es pot destacar que no tots els municipis apliquen aquesta mesura, que suposa un cost per al consistori que la posa en marxa. A més, no totes les localitats comprometen el mateix pressupost. Alguns han "sacrificat" un 1% del que ingressen normalment amb l’IBI, mentre que d’altres, fins a un 8%.
Rendes elevades
La contrapartida d’aquestes actuacions, que segons Serra actuen com a palanca que impulsa la transició energètica, és la desigualtat que generen. "Normalment són els habitatges unifamiliars els que es beneficien de l’incentiu fiscal", admet el diputat. "En general, afavoreix les rendes més elevades".La contrapartida d’aquestes actuacions, que segons Serra actuen com a palanca que impulsa la transició energètica, és la desigualtat que generen. "Normalment, són les vivendes unifamiliars les que es beneficien de l’incentiu fiscal", admet el diputat. "En general, afavoreix les rendes més elevades", afegeix.
Les dades ho confirmen: en els últims tres anys, el 80% dels expedients bonificats correspon a habitatges unifamiliars, davant el 20% d’edificis plurifamiliars. En aquest últim segment s’aprecia també una lleugera tendència a l’alça.Les dades ho confirmen: en els últims tres anys, el 80% dels expedients bonificats correspon a vivendes unifamiliars, davant el 20% d’edificis plurifamiliars, tot i que en aquest últim segment s’aprecia una lleugera tendència a l’alça.
Per això la Diputació busca la fórmula perquè les llars plurifamiliars i les rendes menys altes tinguin accés a la rebaixa de l’IBI. "Proposem als ajuntaments que no bonifiquin els edificis que no són residència habitual", exposa Serra. "Al cap i a la fi, subvencionem part d’una infraestructura privada que et garanteix electricitat a baix cost durant uns 20 anys", remarca.Per aquesta raó, la Diputació ja busca la fórmula perquè les llars plurifamiliars, i per tant les rendes menys altes, també tinguin accés a la rebaixa de l’IBI. "Proposem als ajuntaments que no bonifiquin els edificis que no són residència habitual", exposa Serra, com una de les alternatives plantejades per revertir la situació. "Al cap i a la fi, subvencionem part d’una infraestructura privada que et garanteix electricitat a baix cost durant uns 20 anys", remarca. Els consistoris de Barcelona estan convençuts que les bonificacions de l’IBI són la millor fórmula per estendre les renovables d’autoconsum.
