El grup TYLin estudiarà si FGC pot desenvolupar el ‘metro del delta’
El projecte, que ha de connectar Castelldefels i Sant Boi, aspira a millorar la interconnectivitat entre els municipis de la zona i BCN
Àlex Rebollo
Ja fa un quart de segle que el delta del Llobregat reclama una nova connexió ferroviària que enllaci entre si els municipis que l’integren, a més de Barcelona. Després d’anys de projectes descarrilats i d’indecisió sobre qui hauria d’operar aquesta línia alternativa a l’R2 de Rodalies, el Govern ha apostat per estudiar que sigui Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) qui se’n faci càrrec. La Generalitat va fer un primer pas per materialitzar aquest projecte després de formalitzar un contracte amb la multinacional TYLin perquè estudiï la viabilitat que FGC elabori i gestioni l’anomenat metro del delta.Ja fa un quart de segle que el delta del Llobregat reclama una nova connexió ferroviària que enllaç entre si als municipis que l’integren, a més de Barcelona. Després d’anys de projectes descarrilats i d’indecisió sobre qui hauria d’operar aquesta línia alternativa a l’R2 de Rodalies, el Govern ha apostat per estudiar formalment que sigui Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) qui se’n faci càrrec. Fa uns dies, la Generalitat va fer un primer pas per materialitzar aquest projecte després de formalitzar un contracte amb la multinacional TYLin perquè estudiï la viabilitat que FGC elabori i gestions l’anomenat ‘metro del Delta’.
D’aquesta manera, el Govern recupera la proposta original del projecte, que d’origen ja va començar a rodar amb els Ferrocarrils com a opció predilecta. Es crearà un nou ramal de la línia Llobregat-Anoia de FGC que connectarà Castelldefels i Sant Boi.D’aquesta manera, el Govern recupera la proposta original del projecte, que ja en un origen va començar a rodar amb els Ferrocarrils com a opció predilecta. En cas de finalment dur-se a terme, es crearà un nou ramal de la línia Llobregat-Anoia de FGC que connectarà Castelldefels i Sant Boi.
Sorgiria de l’estació de Molí Nou-Ciutat Cooperativa i baixaria fins a Castelldefels. En trajecte, sumaria parades en aquestes dues ciutats, i també a Gavà i Viladecans. La idea és que, a banda de millorar la connexió amb la capital catalana, funcioni com un metro i contribueixi a una interconnectivitat més gran entre els barris dels municipis.Concretament, sorgiria de l’estació de Molí Nou-Ciutat Coperativa i descendiria fins a Castelldefels sumant diferents parades en aquestes dues ciutats, així com a Gavà i Viladecans. La idea és que, a més de millorar la connexió amb la capital catalana, funcioni efectivament com un metro i contribueixi a una interconnectivitat més gran entre barris dels mateixos municipis. D’una manera similar a com ja passa en ciutats del Vallès com Sabadell o Terrassa.
L’empresa pública Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) va licitar l’estudi, el contracte del qual s’ha adjudicat i formalitzat amb TYLin Spain SL. El preu del contracte puja a poc més de 613.000 euros (IVA inclòs) i el termini d’execució s’estén fins al 31 de gener del 2028. No es preveuen pròrrogues.L’empresa pública Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) va ser qui va licitar l’estudi, el contracte del qual ara s’ha adjudicat i formalitzat amb TYLin Spain S.L. Finalment, el preu del contracte ascendeix fins a poc més de 613.000 euros (IVA inclòs) i el terme d’execució d’aquest dona de marge perquè es porti a terme fins al 31 de gener del 2028. No es preveuen pròrrogues.
S’hi van postular 4 empreses
Un total de quatre empreses van presentar ofertes per a la licitació. A més de TYLin, hi van optar Ingerop T3 SLU, Meta Engineering, SAU i Consultrans. TYLin va aconseguir la puntuació més alta en els criteris subjectius de la licitació: va sumar 56 de 70 punts possibles i 27,97 de 30 en l’oferta econòmica, i va arribar a 83,97 de 100 punts. TYLin es va consolidar entre les enginyeries a Espanya després de l’adquisició i fusió de diverses companyies locals.Un total de quatre empreses van presentar ofertes per aconseguir la licitació. A més de TYLin, van optar al concurs INGEROP T3 SLU, META ENGINEERING, S.A.U. i CONSULTRANS. La multinacional TYLin va ser la que va aconseguir una puntuació més gran en els criteris subjectius de la licitació després de sumar 56 dels 70 punts possibles i la tercera respecte a l’oferta econòmica –amb 27,97 punts de 30–. És a dir, que va aconseguir 83,97 de 100 punts possibles. TYLin es va fer fort entre les enginyeries Espanya després de l’adquisició i posterior fusió de diferents companyies locals, entre les quals destaca GPO.
Ifercat, amb la col·laboració de FGC, actuarà com a entitat coordinadora de l’execució del contracte, sota la supervisió de la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat (DGIM) del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.Tal com consta als plecs del contracte, Ifercat, amb la col·laboració de FGC, actuarà ara com a entitat coordinadora de l’execució del contracte, sota la supervisió de la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat (DGIM) del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica. Ifercat haurà de designar un responsable tècnic de seguiment del contracte que actuarà com a interlocutor únic amb l’empresa adjudicatària i que també vetllarà pel "compliment dels terminis, la qualitat tècnica de la documentació i l’alineament dels treballs amb les línies estratègiques de planificació de la Generalitat". La previsió és que els treballs de redacció s’iniciïn durant la tardor del 2026.Així, Ifercat haurà de designar un responsable tècnic de seguiment del contracte que actuarà com a interlocutor únic amb ella empresa adjudicatària i que vetllarà pel "compliment dels terminis, la qualitat tècnica de la documentació i l’alineament dels treballs amb les línies estratègiques de planificació de la Generalitat". La previsió és que els treballs de redacció s’iniciïn durant la tardor d’aquest 2026.
Els últims mesos, les alcaldesses del delta han tornat a posar la reclamació sobre la taula i remarquen la necessitat d’un nou mètode de transport que respongui a l’augment demogràfic dels últims anys i al creixement poblacional previst. Als quatre municipis per on ha de passar el metro del delta –Castelldefels, Gavà, Viladecans i Sant Boi–, la població ha crescut i ja hi viuen unes 270.000 persones, segons dades de l’Idesca En els últims mesos, les respectives alcaldesses del Delta han tornat a posar la reclamació sobre la taula i remarquen la necessitat d’un nou mètode de transport addicional que permeti respondre a l’augment demogràfic dels últims anys, així com al nou creixement poblacional previst per a les pròximes dècades. Més enllà dels problemes intrínsecs de cada servei, als quatre municipis pels quals ha de passar el ‘metro del Delta’ —Castelldefels, Gavà, Viladecans i Sant Boi— la població ha crescut en les últimes dècades i viuen ja unes 270.000 persones, segons les dades de l’Idescat.Idescat. n
