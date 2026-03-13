La inversió en Rodalies ha de seguir 20 anys més per revertir la situació
Cristina Buesa
El comissionat del Govern per al traspàs de Rodalies, Pere Macias, va avisar ahir que la crisi del servei no es resoldrà a curt termini i que la inversió prevista s’haurà de prolongar durant almenys dues dècades per corregir la "descapitalització" acumulada de la xarxa convencional. Durant una conferència al Cercle d’Infraestructures, Macias va defensar que la millora del sistema passa per augmentar la inversió, avançar en la gestió de proximitat i recuperar una "cultura ferroviària" basada en el manteniment i la coordinació operativa.
En la seva intervenció va descriure la situació del ferrocarril a Catalunya i en el conjunt de l’Estat com un moment "molt dur" que obliga a adoptar canvis estructurals "perquè no torni a passar".
Enginyer de formació i expert en infraestructures, Macias va articular el seu diagnòstic en set àmbits diferents d’actuació, des del finançament fins a l’especialització del sistema ferroviari. Va considerar imprescindible reforçar la inversió més temps del previst.
Tot i que el Pla de Rodalies 2020-2030 ha elevat la seva dotació de 6.300 a uns 8.000 milions d’euros, Macias va remarcar que la desinversió acumulada durant dècades fa impossible resoldre el problema en pocs anys. "En cinc anys no es corregeix; caldria allargar l’esforç inversor durant 20 anys", va afirmar.
Cultura del manteniment
Macias va recordar que en els últims 25 anys Catalunya ha mobilitzat més de 30.000 milions en inversió ferroviària, aproximadament la meitat de l’Estat i l’altra meitat de la Generalitat. Però una gran part d’aquest volum s’ha concentrat en l’alta velocitat i a construir la línia 9 del metro. Va defensar la gestió de proximitat i la necessitat de recuperar una cultura de manteniment, i va avisar també de l’elevada rotació de personal i del dèficit de centres de formació.
