AVANÇ
L’Iran, una guerra difícil per a Trump, Tema del Diumenge
El Periódico
Tot i que el president dels EUA, Donald Trump, afirma que els objectius que s’havia traçat en la guerra contra l’Iran van per davant del que havia previst, dues setmanes després el conflicte se li comença a complicar. L’edició impresa d’EL PERIÓDICO posarà el focus en les conseqüències que es comencen a entreveure: contra el que esperaven els atacants, el règim iranià no s’ha enfonsat; a més, el tancament de l’estret d’Ormuz ha fet pujar el preu del petroli, cosa que pot tenir un impacte econòmic arreu del món, amb un augment generalitzat de la inflació i dels tipus d’interès.
Golf Pèrsic i xarxes
En el suplement Entendre-hi més s’analitza l’impacte de la guerra en el sistema de vida dels països del golf Pèrsic. Els míssils i drons llançats per Teheran sobre els estats àrabs de la zona han aconseguit escalar el conflicte i suposen una amenaça per a països com els Emirats Àrabs Units, Qatar o Bahrain, que els últims anys s’havien convertit en una meca per a expats de tot el món, atrets per la seguretat, l’alt nivell de vida i les facilitats fiscals que donen.
Finalment, el suplement Actius també destaca l’activitat de l’empresa IRC, que va començar el seu negoci amb la pesca i que en l’actualitat produeix tres quartes parts de les malles que defensen poblacions i infraestructures clau d’Ucraïna davant els atacs russos.
