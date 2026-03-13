La línia de bus metropolità exprés X84 arriba als barris de Campreciós i el Ginestar de Viladecans
El servei de bus metropolità X83 també ampliarà el recorregut a Gavà a partir del març de 2026, millorant la connexió entre municipis
El Periódico
La línia de bus metropolità exprés X84 s’ampliarà a partir del 16 de març de 2026. L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), titular del servei, i l’Ajuntament de Viladecans (Baix Llobregat) han acordat que arribi també als barris de Campreciós i el Ginestar, incorporant en el seu recorregut sis noves parades per sentit. El nou itinerari modifica el tram actual de la línia a Viladecans, que deixa d’estar a prop del recinte firal Cúbic i elimina aquesta parada. Ara passa a situar-se en una parada de nova creació a prop del Camp Municipal de Beisbol, a l’avinguda de la Fraternitat.
"La mesura també permet reforçar el servei de bus metropolità a l’eix de la riera de Sant Climent, tram urbà on coincideix amb les línies L86 i X86, per reduir la saturació de passatgers d’aquestes línies, especialment en hores punta", explica el consistori en un comunicat.
Davant l’ampliació de recorregut, la línia X84 es reforça a primera hora del matí amb una expedició més per mantenir el temps de pas cada 15 minuts (de les 6 a les 10 hores). La resta del dia hi ha un autobús cada 30 minuts. "L’actuació millora la cobertura del servei de bus metropolità a Viladecans, que compta amb quatre línies que tenen origen o recorren la ciutat en direcció a Barcelona: l’X83 i l’X84, fins a l’avinguda Diagonal, i l’X80 i l’X86, fins a la plaça d’Espanya", remarca l’ajuntament.
El 16 de març també es posarà en marxa una ampliació de l’X83 dins de Gavà que millora la connexió de Viladecans amb una zona del municipi veí, on hi ha diferents equipaments públics esportius, culturals i administratius.
L’alcaldessa de Viladecans, Olga Morales, ha emmarcat aquesta ampliació del servei en el conjunt d’accions que s’estan desenvolupant a la ciutat per millorar la mobilitat: “Estem fent una aposta molt seriosa per la millora del transport públic, aconseguint finalment que tots els trens s’aturin a la nostra estació i la millora substancial dels autobusos, amb nous vehicles, més freqüències, noves línies i noves parades. Així mateix, estem allargant la xarxa de carrils bici i dotant la ciutat de més carregadors de cotxes elèctrics, entre altres”, ha dit. Morales també ha anunciat que, després de l’estiu, Viladecans comptarà amb una quarta línia d’autobús urbà (VB3) que donarà servei a Llevant i barris del nord de la ciutat en la seva connexió amb l’estació i Ca n’Alemany.
