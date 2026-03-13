Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

42 quilòmetres

Marató de Barcelona 2026: horari, mapa i recorregut complet

Marató de Barcelona 2025.

Marató de Barcelona 2025. / MARC ASENSIO

El Periódico

Barcelona

Aquest diumenge, 15 de març, els carrers de la capital catalana s'ompliran de corredors i energia amb la Marató de Barcelona 2026, que aquest any bat rècord de participació amb 32.000 inscrits, 5.000 més que l'edició anterior.

La cursa arrencarà a les 8.30 h al passeig de Gràcia, entre la Gran Via i la plaça de Catalunya, i la meta serà al passeig de Lluís Companys, al costat de l'Arc de Triomf. Els corredors recorreran 42 quilòmetres per tota la ciutat, gaudint d'un traçat més cèntric que passarà per alguns dels monuments més icònics de Barcelona.

Mapa del recorregut

El circuit és totalment urbà i està dissenyat perquè els corredors gaudeixin de la ciutat mentre corren. Alguns dels punts destacats per on passaran són la Sagrada Família, la Torre Glòries, el Monument a Colom, la Casa Batlló o la Pedrera. A més, diversos quilòmetres del recorregut transcorreran al costat del mar. La previsió és que l'últim corredor travessi la meta poc abans de les 16.00 h.

Si t'has de moure per Barcelona diumenge, tingues en compte que hi haurà talls de trànsit, prohibicions d'aparcament i canvis en el transport públic durant el cap de setmana. Pots informar-te sobre les afectacions a la mobilitat aquí.

