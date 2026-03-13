Entre 2010 i 2018
Mercè Conesa rep la Medalla d'Or de Sant Cugat del Vallès per la seva etapa com a alcaldessa
El ple municipal concedeix per unanimitat el reconeixement a la primera dona a ocupar i empunyar la vara de comandament local
Edu Gil
L'Ajuntament de Sant Cugat del Vallès ha concedit la medalla d'or de la ciutat a l'exalcaldessa Mercè Conesa, que va estar al capdavant del consistori entre desembre de 2010 i juny de 2018. El reconeixement va ser aprovat per unanimitat —davant l'absència de la CUP— en un recent ple municipal extraordinari.
L'actual alcalde, Josep Maria Vallès, va ser l'encarregat de lliurar la distinció durant un acte institucional celebrat al saló de plens, que va comptar amb la presència del president del Parlament de Catalunya, Josep Rull, de l'exalcalde de Barcelona Xavier Trias i de la presidenta de l'Orquestra Simfònica Sant Cugat, Flora Puntos.
Durant la seva intervenció, Vallès va destacar el paper de Conesa com a pionera en diferents institucions. “Has estat la primera dona en molts àmbits”, va afirmar, en referència a la seva etapa com a alcaldessa (per CiU) i també com a presidenta de la Diputació de Barcelona i del Port de Barcelona. L'alcalde va agrair a més la seva “mirada llarga” i la capacitat per teixir aliances en benefici de la ciutat.
Conesa, per la seva banda, va recordar que els seus anys al capdavant del consistori van ser “intensos” i van estar marcats per la crisi econòmica. “Ens va tocar governar amb una crisi galopant i respondre a moltes famílies amb dificultats per arribar a final de mes”, va assenyalar.
Presència d'exalcaldes
L'exalcaldessa va subratllar també el paper de l'equip de govern durant aquella etapa. “Fer que les coses passin no depèn d'una sola persona, sinó d'un gran equip”, va afirmar. Conesa va afegir que se sent “profundament compensada” si l'acció del seu govern va contribuir a millorar la ciutat.
L'acte, que va omplir el saló de plens de l'ajuntament, també va comptar amb l'assistència dels exalcaldes Joan Aymerich i Lluís Recoder, així com de l'exalcaldessa Carmela Fortuny.
Conesa va ser la primera dona a ocupar l'alcaldia de Sant Cugat i posteriorment també es va convertir en la primera dona a presidir la Diputació de Barcelona i el Port de Barcelona. El 2025, a més, va ser inclosa per la revista Forbes entre les cent dones catalanes més influents de l'any.
Durant el seu mandat a Sant Cugat es van impulsar projectes com l'obertura del Mercat de Volpelleres, la inauguració de la biblioteca de Mirasol-Marta Pessarrodona o l'ampliació del pressupost destinat a Serveis Socials, entre altres actuacions municipals.
