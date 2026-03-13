Institució
El RACC celebra 120 anys reivindicant la seva aportació a la nova mobilitat
L’entitat celebra el seu aniversari a la Pedrera en una trobada que va reunir els presidents de la Generalitat i del Parlament i l’alcalde de Barcelona.
Glòria Ayuso
Pocs clubs compten amb 890.000 socis. Els reuneix el RACC, que ahir va celebrar els seus 120 anys d’història en un acte institucional amb 200 convidats a la Pedrera, entre els quals, el president de la Generalitat, Salvador Illa; el president del Parlament, Josep Rull, i l’alcalde de Barcelona, Jaume Collboni. L’emblemàtic edifici modernista es va fundar el 1906, que és el mateix any en què va néixer el Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC).L’emblemàtic edifici modernista es va fundar el 1906, el mateix any que va néixer el llavors Reial Automòbil Club de Catalunya (RACC).
Entre els seus cinc fundadors hi havia el cèlebre pintor Ramon Casas i el no menys conegut animador cultural Pere Romeu. Pioners conductors tots dos, en les mítiques trobades a Els Quatre Gats, van decidir organitzar-se per respondre als reptes dels primers automobilistes, "amb voluntat d’anticipar-se i aportar progrés", va explicar el president del RACC, Josep Mateu.Entre els seus cinc fundadors hi havia el Ramon Casas i Pere Romeu. Pioners conductors a més de cèlebres pintors, en les mítiques trobades a Els Quatre Gats van decidir organitzar-se per respondre als reptes dels primers automobilistes, "amb voluntat d’anticipar-se i aportar progrés", ha explicat el president del RACC, Josep Mateu.
Llavors els carrers estaven dominats per cavalls, carruatges, tramvies i bicicletes. Va començar reunint els propietaris d’automòbils, la majoria industrials, enginyers o burgesos, per difondre l’ús del cotxe en una època en què era una tecnologia nova, i organitzar competicions i viatges per provar les noves màquines. "Va començar molt aviat defensant els conductors, reclamant millors carreteres" i intentant influir en les primeres normes de circulació, fins i tot "pagant de la seva butxaca els primers senyals de circulació, perquè no els feien cas", va explicar Mateu. Era quan l’actual N-2 era la carretera de França, "que encara està pendent d’actualitzar-se", va aprofitar per dir Mateu.Llavors els carrers estaven dominats per cavalls i carruatges, tramvies i bicicletes. Va començar reunint els pocs propietaris d’automòbils, la majoria industrials, enginyers o burgesos, per difondre l’ús del cotxe en una època en què era una tecnologia molt nova; i organitzar competicions i viatges per provar les noves màquines. "Va començar molt aviat defensant els conductors, reclamant millors carreteres" intentant influir en les primeres normes de circulació i fins i tot "pagant de la seva butxaca els primers senyals de circulació, perquè no els feien cas", ha explicat Mateu. Era quan l’actual Nacional II era la carretera de França, "que encara està pendent d’actualitzar-se", ha aprofitat Mateu.
Darrere del primer mapa de carreteres de Catalunya (1915) i les primeres gasolineres, el club va reivindicar la seva capacitat d’adaptació als nous temps, que ara passen per una nova mobilitat, caracteritzada com "més neta, impulsada amb nous tipus d’energia, adaptada als diferents usos i més segura".
Uns canvis que arriben més ràpid, va destacar el director general del club de la mobilitat, Xavier Pérez, i que han fet que el RACC es rebategés com a Mobility Club. Aplicacions per a viatgers, una escola de drons i teleassistència geolocalitzada són alguns dels serveis innovadors que ara impulsa.Darrere del primer mapa de carreteres de Catalunya (1915), les primeres gasolineres, i evolucionant fins a comptar amb helicòpters medicalitzats, el club ha reivindicat la seva capacitat d’adaptació als nous temps, que ara passen per un nou model de mobilitat, que Mateu ha caracteritzat com a "més neta, impulsada amb nous tipus d’energia, adaptada als diferents usos i més segura". Uns canvis que ara arriben molt més ràpid, ha destacat el director general del club de la mobilitat, Xavier Pérez, i que han portat a rebatejar el RACC com Mobility Club. Aplicacions per a viatgers, una escola de drons i teleassistència geolocalitzada són alguns dels innovadors serveis, juntament amb la cobertura animals de companyia, que ara impulsa.
En un context internacional advers, Illa va assenyalar que el RACC és "un exemple de mirar el futur amb confiança", en què les noves tecnologies poden canviar les coses per anar a millor, mantenint com a element essencial "la cohesió social".En un context internacional advers, Illa ha assenyalat que el RACC és "un exemple de mirar el futur amb confiança", en el qual les noves tecnologies poden canviar les coses a millor, mantenint com a element essencial "la cohesió social".
Festa del motor
La trobada va ser una festa de l’esport del motor, amb la presència d’Àlex Crivillé, Luis Moya, Laia Sanz i Luis Pérez-Sala. El club ha destacat per organitzar les primeres curses de cotxes, com els campionats de la Copa Catalunya (1908) i la Volta a Catalunya (1916), i per haver contribuït al manteniment del Circuit de Catalunya.La trobada també ha sigut una festa de l’esport del motor, amb la presència d’Àlex Crivillé, Luis Moya, Laia Sanz i Luis Pérez-Sala. El club ha tret pit d’organitzar les primeres carreres de cotxes –els campionats de la Copa Catalunya (1908) o la Volta a Catalunya (1916)– i situar el país al capdavant del motor, així com d’haver contribuït ara al manteniment del Circuit de Catalunya. "Soc soci del RACC", va assenyalar l’alcalde, Jaume Collboni, que va reconèixer l’aportació al progrés i al debat de la mobilitat, així com la seva contribució a l’esport vinculat al motor i el seu treball perquè hi hagi menys víctimes en accidents de tràfic."Jo soc soci del RACC", no ha dubtat a dir l’alcalde, Jaume Collboni, que ha reconegut l’aportació al progrés, al debat de la mobilitat i la seva gran contribució a l’esport vinculat al motor, i remar perquè hi hagi menys víctimes en accidents de trànsit.
Precisament, la celebració va servir també per mirar al futur de la mobilitat per terra i aire. "El 12% de la població ja comparteix vehicle i en el futur serà el 50%", va assegurar el president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené. El president d’Aena, Maurici Lucena, va defensar que "no deixarem de volar, ho farem molt més".Precisament, la celebració ha servit també per mirar al futur de la mobilitat per terra i aire. "El 12% de la població ja comparteix vehicle i en el futur serà el 50%", ha assegurat el president de Barcelona Oberta, Gabriel Jené. El president d’Aena, Maurici Lucena, ha defensat que "no deixarem de volar, ho farem molt més".
