El reforç de 90 informadors va tenir un cost total de 250.000 euros
El Govern va adjudicar un contracte a l’empresa Serveo, especialitzada en serveis d’atenció a l’usuari i que s’ocupa del 061 Salut Respon
El personal va orientar, va resoldre dubtes i va explicar alternatives de transport als viatgers afectats
Gisela Boada
El desplegament extraordinari d’informadors a les estacions durant la crisi de Rodalies després de l’accident ferroviari de Gelida va tenir un cost per al Govern d’almenys 248.790 euros, segons la documentació a la qual ha accedit EL PERIÓDICO a través d’una petició de transparència. Aquest dispositiu es va activar per orientar els milers d’usuaris afectats per la interrupció del servei ferroviari i els constants canvis en la mobilitat en les setmanes posteriors al sinistre.
El contracte es va adjudicar a l’empresa espanyola Serveo, que està especialitzada en serveis d’atenció a l’usuari i a la qual actualment la Generalitat també té externalitzat el servei del 061 Salut Respon, que és el telèfon sanitari del Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).
Durant 21 dies
El reforç de personal es va mantenir durant 21 dies –entre el 24 de gener i el 13 de febrer–, en ple col·lapse de Rodalies. Segons el desglossament econòmic del contracte, el cost del servei va ascendir a 248.790,67 euros, IVA inclòs. El dispositiu es va organitzar per setmanes completes, però també per dies solts en els moments de més intensitat de l’operació. A tot estirar, va suposar uns 10.000 euros al dia per a les arques públiques.
Aquest pressupost incloïa la contractació de 90 informadors i coordinadors encarregats d’orientar els viatgers en estacions especialment afectades per la interrupció ferroviària. La seva funció principal era explicar les alternatives de transport disponibles, dirigir els usuaris cap als autobusos substitutius, resoldre dubtes sobre itineraris i gestionar els fluxos de passatgers en moments de gran afluència.
Rutes alternatives
El reforç es va desplegar en punts clau de la xarxa on es concentraven els transbords entre trens, autobusos substitutoris i altres mitjans de transport. Durant els dies més crítics de la crisi, milers de viatgers van haver de modificar els seus trajectes habituals o utilitzar rutes alternatives per desplaçar-se cap a Barcelona i altres ciutats. Per aquest motiu, a més de l’aportació del Govern, altres ajuntaments, com el de Barcelona, van apostar per enviar informadors a les zones més requerides per ajudar a descongestionar la xarxa com a "mesures extraordinària".
Per la seva banda, l’oposició ha reclamat un informe sobre l’impacte econòmic de l’episodi de crisi ferroviària, que inclogui també els costos per a les empreses derivats del caos de mobilitat d’aquells dies.
