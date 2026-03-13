Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting

El excomissari en cap dels Mossos d’Esquadra, Eduard Sallent. | LORENA SOPÊNA / EUROPA PRESS

Germán González

Barcelona

L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent, que ha demanat una excedència del cos policial –actualment era el cap de la regió Metropolitana Sud de la policia catalana– s’incorporarà a l’activitat privada a SIMA Consulting, una consultora que va fundar el maig passat junt amb Raúl Murcia –que va ser mà dreta d’Oriol Junqueras i cap de gabinet de l’exconseller d’Interior, Joan Ignasi Elena, en el Govern presidit per Pere Aragonès (ERC). Sallent, que s’incorporarà el pròxim 1 d’abril, dirigirà projectes relacionats amb la gestió de crisis.

Amb aquest moviment, Sallent inicia una nova etapa professional posant-se al capdavant de projectes vinculats a l’estratègia corporativa i la gestió de riscos complexos. "La seva incorporació busca reforçar el creixement de la firma i aportar la seva experiència en l’anàlisi de situacions crítiques i la presa de decisions estratègiques", assenyala la companyia. Fins ara, Sallent no havia tingut una participació activa en la consultora perquè exercia com a cap policial.

SIMA Consulting opera amb clients del sector bancari, tecnològic i de distribució alimentària de Catalunya, la resta d’Espanya i Europa, als quals ofereix uns productes a mida en consultoria, comunicació, serveis de confiança i seguiment institucional. Amb la incorporació de Sallent, la consultora, que no treballa per a les institucions, potenciarà també la seva àrea de seguretat i d’intel·ligència per assessorar en el sector privat.

TEMES

