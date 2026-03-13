Entrevista | Sebastià d'Arbó Periodista, director de cinema, escriptor i psicòleg
Sebastià d'Arbó: "Quan la meva àvia s'estava morint se'm va aparèixer per acomiadar-se de mi. Això passa entre persones que s'estimen"
El veterà periodista, psicòleg, escriptor i director de cinema obrirà el 5è Festival Ceba Negra de Figueres amb una conferència sobre un cas que el va marcar, el de la Vampira de Barcelona, aquest divendres 13 de març, a les set de la tarda, a la Sala La Cate
Cristina Vilà Bartis
Periodista, director de cinema, escriptor i psicòleg, Sebastià d'Arbó (Tortosa, 1947) va començar a fer programes de televisió i de ràdio, i també a publicar revistes sobre temes esotèrics i de misteri als anys 60, quan ningú no ho feia a Espanya. Va ser, tal com ell mateix es descriu, "un pioner".
La passió pel món ocult el va portar a treballar durant deu anys com a guia de misteris i esoterisme a Egipte. A més, el seu interès per l'antropologia cultural el va portar a viure a l'Àfrica, a Guinea, Gabon, Nigèria i el Congo. D'Arbó reconeix que són països que cuiden més la part espiritual. A finals dels anys 60 fins i tot va viure l'època del canibalisme que, explica, tenia “la part esotèrica, la part màgica de l'antropofàgia”.
Aquest divendres 13 de març, a les vuit del vespre a la Sala La Cate, Sebastià d'Arbó obrirà el festival Ceba Negra de Figueres amb una xerrada sobre un dels seus casos estrella, el de la Vampira de Barcelona. Després es projectarà la pel·lícula.
¿Què el va atreure dels fenòmens esotèrics i paranormals?
Tinc 78 anys i vaig néixer el 1947 a Tortosa. Tenia un avi que era saurí. Ell buscava aigua i vetes de minerals, fos plata o fins i tot or. També treballava per a empreses mineres. Allò per a mi era molt misteriós. Em preguntava com ho feia per saber què hi havia sota la terra. I això va ser el que em va motivar a interessar-me pel misteri.
Vostè li va preguntar alguna vegada com ho feia això, quin era el seu secret?
Em deia que quan fos gran m'ho diria, però no podia explicar-m'ho bé, jo no ho entenia perquè era molt petit i el vaig conèixer poc. La meva àvia era també curandera de Gràcia, com si fos una osteòpata moderna. Si queies i et dislocaves un os, ella te'l posava al seu lloc. Tot això, per a mi, era molt misteriós. Però després, entre els anys 50 i 60, me'n vaig anar a viure a Suïssa, a Ginebra i allà, amb els Alps, a prop del Mont Blanc, escoltava les llegendes d'homes llop, vampirs, bruixes... Tot això va ser un brou de cultiu perquè em dediqués al misteri.
De Suïssa va tornar a Espanya
A principis dels anys 60 em vaig dedicar a estudiar, però jo ja tenia coneixements d'hipnosi, parapsicologia i psicologia, que vaig estudiar per entendre millor la hipnosi, no per dedicar-me a ser terapeuta.
Quan va decidir estudiar, va percebre certa reticència en el seu entorn?
No, perquè era força lliure i em va anar molt bé. A principis dels anys 60, a Espanya - Catalunya inclosa - era un desert cultural. Franco ho havia prohibit tot; la gent ni tan sols sabia què era el tarot, no coneixia res. Així que vaig començar i vaig ser el primer a fer-ho. Vaig crear una escola de parapsicologia i hipnosi juntament amb el professor Fassman (Josep Mir i Rocafort), que en realitat era el meu professor, a més dels coneixements que jo portava de França. També vaig fer el primer programa de ràdio a la Cadena SER, que es deia 'La otra dimensión'. Vaig guanyar el primer 'Premio Ondas'; en tinc tres, i crec que me'ls van donar precisament per aquests temes estranys que mai no s'havien tractat a Espanya, jo diria que per la innovació.
¿Va unir el seu interès pels fenòmens paranormals amb el món de la premsa, potser amb la voluntat de divulgar?
Això va venir en paral·lel perquè vaig ser un dels pioners de la televisió espanyola als Estudis Miramar de Barcelona. Jo ja era dins dels mitjans de comunicació i treballava a Televisió Espanyola perquè també venia del cinema, feia pel·lícules. Tinc moltes facetes. De fet, encara faig cinema i l'última l'he estrenada a Sitges: 'Tras las huellas de un gigante'. El gegant és Ray Harryhausen, que feia monstres com King Kong, dinosaures… Era el mestre dels efectes especials. Als anys 50 va venir a Espanya i va rodar set pel·lícules aquí: a S’Agaró, al port de Barcelona, a La Pedriza de Madrid, als deserts d'Almeria i a La Laguna (Canàries). Aquesta és una pel·lícula d'arqueologia cinematogràfica. Hem anat a buscar els tècnics espanyols que van treballar amb ell, els que encara viuen: ajudants, decoradors... i expliquen com van fer cada pel·lícula.
Fins i tot, la que van rodar al port de Barcelona, que era 'Simbad i la princesa' a la calavera que hi havia al port de Barcelona, que nosaltres hem trobat enfonsada sota el mar davant de Calella de la Costa, al Maresme, a 52 o 53 metres. Ara el corrent se l'està enduent cap a Blanes, està pujant. I la calavera és ara plena de coral i de peixos.
Diria que tot el que ha fet i fa té a veure amb el món del misteri.
Amb l'esoterisme, el misteri, el fantàstic. A més d'estar a la Cadena SER, vaig fer el primer programa a Televisió Espanyola, 'Catalunya Oculta', molts anys abans de fer 'Catalunya Misteriosa', que és el que tothom coneix. Era en blanc i negre i en format quatre terços; en aquella època la televisió era així.
Vostè va obrir camí.
Soc pioner; per això una de les meves pel·lícules es diu així, El pionero (2020).
Obrir camí també implicava una responsabilitat i fer-ho de manera seriosa.
I tant que sí. A més, també vaig fer la primera revista de misteris del país, Karma 7 (set pels set dies de la setmana). També vaig fer les dues primeres enciclopèdies de ciències ocultes que hi ha a Espanya, la de Planeta i la de Salvat. Vaig dirigir les col·leccions 'Otros mundos' i he escrit molts llibres.
I molta televisió: Espanya Màgica i Catalunya Misteriosa a Televisió Espanyola, Los límites de la realidad a Antena 3. A Catalunya Ràdio feia Catalunya Màgica; a RAC1 vaig estar disset anys fent Misteris amb Sebastià D'Arbó, que després també vaig fer a 8TV i que encara faig a La Xarxa els divendres, dissabtes i diumenges, tot i que ara ja ho vull deixar perquè ja soc molt gran.
Per fer tot això, va necessitar una feina prèvia important.
Moltíssima, estudiar molt. Jo portava llibres de França i Suïssa, on aquests temes estaven autoritzats i no perseguits, on no hi havia un dictador.
¿Com va aconseguir tirar-ho endavant als anys 60?
Al principi estava prohibit, però com que treballava a Televisió Espanyola i ja em coneixien, van confiar una mica en mi. Van pensar que jo no seria cap terrorista, que parlaria de coses estranyes: bruixeria, telepatia, els càtars, els templers, la Rosacreu, l'alquímia… A més, també els interessava que hi hagués algú que ho expliqués.
Són disciplines molt diverses, però ¿alguna l'ha atrapat més que les altres?
La parapsicologia. Jo vaig estudiar psicologia després d'aprendre hipnosi. Ho vaig fer per estudiar els fenòmens del subconscient, com són la telepatia, la clarividència, la premonició, la psicoquinesi, per entendre per què es produïen, que no ho produeix cap esperit, sinó que ho fa la ment.
Estudiant tot això, potser s'ha trobat amb casos que eren falsos.
Molts, molts. N'hi ha pocs d'autèntics, però alguns sí que ho són.
D'aquests, ¿n'hi ha algun que l'hagi sorprès molt?
Les aparicions són força impactants. A mi, per exemple, se'm va aparèixer la meva àvia.
¿Se li va aparèixer com una presència?
Sí, com una presència. En el moment que es moria es va presentar per acomiadar-se i jo no ho sabia. Em trobava a més de cent quilòmetres de Barcelona. L'àvia era sorda i cega i l'estaven cuidant unes monges a Tortosa. I se'm va aparèixer per acomiadar-se de mi.
¿Es va comunicar d'alguna manera amb vostè?
Jo, en aquell moment, era al llit i em desperta. Miro pel balcó i veig la meva àvia, hòstia, i que venia a acomiadar-se. Vaig caure impressionat al sofà de casa, no m'ho podia creure. I en aquell moment em truquen per telèfon. Eren les monges per dir-me que l'àvia acabava de morir i que als últims minuts de la seva vida volia veure el seu net, que era jo, que volia acomiadar-se de mi. I jo, la vaig veure.
¿Quan va passar això?
Ella va morir el 1976 i és curiós perquè l'estaven cuidant unes monges, no era en un centre geriàtric.
¿Li havia passat una cosa semblant abans?
Jo havia estudiat moltes aparicions com a especialista, però no n'havia vist cap. Fins i tot vaig ser a la comissió d'investigació de les aparicions de la Verge de Lourdes, de la vident. Però que se m'aparegués a mi, en primera persona, no.
¿Què va pensar en aquell moment? ¿Què va sentir?
Vaig pensar que era una transferència telepàtica de la meva àvia. Això és producte de l'emotivitat de la persona i es produeix molt entre familiars, entre éssers que s'estimen.
Per a molta gent, tot això són fantasies, ¿no?
Fins que et passen a tu (riu). Aquest tema està molt estudiat amb moltes persones.
Entre els centenars de casos que ha treballat com a periodista, n'hi ha un de molt especial, crec, del qual parlarà al festival Ceba Negra.
Cert, el de la Vampira de Barcelona, nom que li vaig posar jo, o la Vampira del Raval. Ella es deia Enriqueta Martí. Jo vaig arribar a conèixer tot l'entorn i la seva última víctima, Teresita Guitart, que tenia set o vuit anys quan va ser atacada. La vaig arribar a entrevistar quan ja en tenia vuitanta. També la xafardera que la va denunciar a la policia i gent d'aquella època. Això va passar el 1912.
¿Tenia tot això molt present, ella?
I tant, perquè va veure morts i de tot. La dona els treia el greix als nens i la sang per després vendre-la.
Quan vostè la va entrevistar, ¿la gent recordava el cas?
Molt poc. A principis de segle hi havia aquesta dona que segrestava nens, però ningú no els trobava. Jo investigant vaig veure que no els trobaven perquè els matava, fins que Teresita es va salvar, la que va demanar auxili i va permetre descobrir Enriqueta Martí. La gent tenia una por bestial.
¿Per què la va batejar com La Vampira de Barcelona?
Pel tema de la sang. I ara tothom la coneix així. S'han fet documentals, jo uns quants, i li he dedicat programes de 'Cuarto Milenio'.
¿Què li va interessar d'aquest cas?
Que hi hagués una vampira al segle XX traient la sang als nens, era molt morbós, i que treballés per a la burgesia catalana.
Això no és gaire esotèric ni paranormal.
No, només el tema del vampirisme. La gent que estava malalta de tisi, amb problemes pulmonars, necessitava beure sang i ella els la venia, amb la creença que la sang és vida. Que és veritat, la sang és l'ànima del cos. Ànima ve d'animar, viure. Això ja ho va dir Plató.
Una mica morbós tot plegat.
L'ésser humà és així. I és supersticiós, si no ja no seria humà. Tots ho som, no ho podem evitar. Però la superstició no és només creure o no creure en Déu o en un santet. La superstició és a tots els nivells, sigui llevar-me amb el peu esquerre o posar-me unes sabates d'un color concret perquè em porta bona sort. No té una explicació científica. Ja ho diu la paraula superstició: superior al coneixement. La mateixa moda es basa en la superstició i la gent s'ho creu.
Potser ara moltes supersticions s'han perdut.
Quan la gent es posa una medalla del Sagrat Cor al coll això és superstició. Fins i tot la Verge ho és. La Verge no existeix, la van crear en un concili. Suposant que Jesús existeix i que era Déu, van pensar que hi havia d'haver una mare i en van buscar una. El mateix que el colom. Mai no ha existit l'Esperit Sant, però la gent hi creu i alguns afirmen haver vist aparèixer la Verge, el colom o Sant Pere.
¿La seva feina serveix per anar gratant què hi ha darrere de tot això?
Sí, perquè en el periodisme soc periodista d'antropologia cultural. És a dir, què són les llegendes, les tradicions, els maies, asteques, egipcis, maçoneria. Què és el grau 33. Tot forma part de l'antropologia.
¿Què connecta totes aquestes cultures?
La fe, la fe cap a una cosa o cap a una altra és el que les connecta.
El que tots necessitem al final.
És clar, sí, potser tu també. Hi ha gent que té fe en la Moreneta i no passa res. És un bust, però és idolatria. I dic la Moreneta com aquell que té fe en la Macarena o en la Verge de Triana.
En un dels seus programes de misteris va tractar també la figura de Salvador Dalí.
Sí, jo vaig conèixer molt Dalí. El vaig entrevistar diverses vegades per Televisió Espanyola i era molt esotèric. Jo, per exemple, li deia: "Mestre, ¿com és que porta aquests bigotis així mirant cap amunt?". I em deia, estan connectats amb Júpiter. Et diuen això i no entens per què ho diu, però si ets esotèric saps que Júpiter és el planeta benèfic del nostre sistema solar. Doncs ell era esotèric, sabia astrologia. De fet, ell, a París, els primers quadres els venia en un bar anomenat El zodiaco i allà va conèixer la seva esposa, Gala, que era deixebla de Rasputín. Ella tirava el tarot i Dalí en va fer un que surt en una pel·lícula de James Bond. Ell seguia molt el filòsof Paul Éduard, el primer marit de Gala, qui va dir: Hi ha altres mons, però són en aquest. Veus, el cercle està tancat, tots estan connectats.
¿Fa poc el van homenatjar a Roses?
Sí, i també em van retre un homenatge l'Acadèmia del Cinema Català i el Festival de Sitges per tota la meva trajectòria. Jo soc un pioner perquè a principis dels anys 60 ja feia pel·lícules. I vaig començar no com a productor o director sinó des de baix. I ja he fet onze pel·lícules.
Vostè no deixa d'il·lusionar-se, veig, i de treballar.
Jo no paro. Sempre estic al dia, soc un vell periodista.
