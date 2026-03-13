Restriccions
Collserola tanca per la pesta porcina: aquestes són les zones de Barcelona on no podràs entrar aquest cap de setmana
MAPA | La llista actualitzada dels municipis de Barcelona amb restriccions per la pesta porcina
Collserola tanca els accessos després de detectar-se un primer cas de pesta porcina al municipi de Barcelona
Gisela Macedo
Els veïns de Barcelona que pensaven aprofitar el cap de setmana per passejar, córrer o anar en bici per la muntanya hauran de canviar de pla, o allunyar-se una mica de la ciutat. La Generalitat ha tancat l’accés al medi natural del Parc Natural de Collserola després de detectar un senglar mort infectat amb pesta porcina africana dins del terme municipal de la capital catalana. La mesura entra en vigor aquest divendres i afecta totes les activitats d’oci i esport a la serra. Per ara, no hi ha una data prevista per aixecar les restriccions.
Cada cap de setmana, milers de persones acudeixen a Collserola per caminar o fer esport. Només en dies festius, el parc pot rebre entre 10.000 i 15.000 visitants, aproximadament la meitat procedents de Barcelona. Ara, realitzar aquestes activitats pot suposar emportar-se una multa a casa.
Què no es podrà fer a Collserola
Amb la nova resolució, l’accés al medi natural del parc queda prohibit per a la ciutadania. Això significa que no es podrà:
- Passejar, córrer o fer senderisme pels camins forestals.
- Circular amb bicicleta per pistes o rutes del parc.
- Entrar amb gossos o altres animals domèstics.
- Fer activitats esportives o d’oci a la muntanya.
Entre els espais afectats hi ha també la popular Carretera de les Aigües, un dels recorreguts més freqüentats per corredors i ciclistes de la capital catalana, on l’accés a peu o amb bicicleta també ha quedat restringit.
Fins ara, el parc sí que permetia portar a terme activitats durant el dia, entre les sis del matí i les deu de la nit. Però, després del nou cas detectat a Barcelona, el tancament passa a ser total per a totes les activitats recreatives, amb unes quantes excepcions. Les autoritats han recordat que saltar-se aquestes restriccions pot portar sancions, segons la normativa de sanitat animal.
Parcs propers que també tancaran
L’Ajuntament de Barcelona ha anunciat, a més, el tancament provisional de prop de 40 parcs i zones verdes situats a l’entorn de Collserola per reforçar les mesures de control. Entre ells hi ha el parc de l’Aqüeducte, el parc Apolo, els jardins de Rodrigo Caro i els jardins Campillo de la Virgen
Qui sí que podrà entrar a Collserola
El tancament no afecta totes les persones que es mouen per la zona. Continuaran podent accedir-hi:
- Els veïns que viuen dins del parc, unes 15.000 persones.
- Alumnes i professors dels centres educatius situats allà.
- Persones que hagin d’acudir a restaurants, negocis o equipaments de la zona.
- Usuaris d’instal·lacions esportives o hípiques del parc.
- Els que necessitin arribar a les estacions de transport públic.
En aquests casos, des de l’administració es demana extremar les precaucions. Si es passa de camins de terra a zones pavimentades, caldrà desinfectar el calçat o les rodes dels vehicles per evitar propagar el virus. En el cas de circular només per carreteres asfaltades, no és necessari desinfectar.
El Tibidabo continuarà obert
Un dels dubtes que han sorgit arran de les restriccions és què passarà amb el parc d’atraccions del Tibidabo. El parc continuarà funcionant, tot i que amb algunes limitacions: l’accés s’haurà de fer només per zones asfaltades i per les zones habilitades. Es recomana arribar al parc amb el funicular Cuca de Llum o, en cas d’accedir amb vehicle privat, utilitzar l’aparcament del recinte. La idea és evitar que els visitants circulin pels boscos del parc.
MAPA DE LES RESTRICCIONS PER LA PESTA PORCINA A CATALUNYA
L’objectiu: frenar l’expansió del virus
La Generalitat explica que el tancament respon a tres motius principals. El primer és evitar que la presència de persones provoqui que els senglars es dispersin, cosa que podria estendre la malaltia a altres zones. El segon, és reduir el risc de transportar el virus en sabates o rodes de bicicletes i vehicles. I el tercer, és facilitar la feina dels equips que estan capturant animals a la zona.
Al parc de Collserola es calcula que hi ha entre 500 i 600 senglars. Per això, també demanen a la població evitar qualsevol conducta que pugui atraure els senglars, com deixar menjar a l’aire lliure o intentar acostar-s’hi.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía