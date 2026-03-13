Urbanisme i mobilitat
El tramvia tindrà dues noves parades el 2033 per arribar a les Tres Xemeneies
La prolongació serà d’1,4 quilòmetres, entre l’estació de Rodalies de Sant Adrià i el port de Badalona, i tindrà un cost de 23,6 milions. La Generalitat posa al 2035 l’acabament del futur complex i del barri que es construirà al seu voltant.
Jordi Ribalaygue
El pla llargament concebut per reviure la desmantellada central tèrmica de les Tres Xemeneies del Besòs atalaia l’inici de les obres a partir del 2027 i duraran com a mínim fins a mitjans de la pròxima dècada. Els treballs sobre el terreny han d’arrencar l’any que ve perquè el gran recinte industrial buit de la nau de turbines es transformi en la seu del Catalunya Media City, el complex del sector audiovisual i digital que la Generalitat ambiciona que obri a finals del 2028 i tingui repercussió internacional. A més, a finals del 2027, s’han de començar a consolidar els carrers i les altres infraestructures del futur barri, que sumarà 1.783 habitatges situats davant l’única franja de costa deshabitada a l’entorn de Barcelona. Per arribar al nou veïnat repartit entre Sant Adrià de Besòs i Badalona, es projecta estendre el tramvia amb dues noves parades.
Les dues futures andanes del Trambesòs es començaran a construir a principis del 2031 i han d’entrar en servei l’estiu del 2033, segons el calendari que la Generalitat i les altres institucions implicades manegen. La prolongació serà d’1,4 quilòmetres, entre la parada de tramvia existent al costat de l’estació de Rodalies de Sant Adrià i el port de Badalona. Els dos baixadors s’ubicaran a l’avinguda d’Eduard Maristany, que uneix les dues ciutats seguint en paral·lel la via del tren i que es renovarà al costat mar per permetre el pas del tramvia.
Promocions de pisos
Una parada es construirà als voltants de les Tres Xemeneies, de les quals adoptarà el nom. L’altra, anomenada Port de Badalona, s’alçarà davant el moll i passarà a ser l’estació terme de les línies T4 i T6 del Trambesòs. L’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) haurà d’invertir 23,6 milions per a l’allargament.
D’altra banda, disposar al complet de les promocions de pisos planificades es demorarà ben bé una dècada. "El 2032 no estaran totes acabades, però es poden haver començat a edificar habitatges lliures i alguns de protegits", pronostica Ferran Falcó, director general del Consorci del Besòs, encarregat d’executar l’operació urbanística. A més, les oficines del Catalunya Media City estan supeditades al fet que abans es traslladi la subestació elèctrica que continua enganxada a la planta inoperativa. Els responsables del projecte daten el 2035 l’acabament del veïnat en el seu conjunt.
Els consellers de Presidència, Recerca i Universitats i Cultura van abordar ahir l’ampliació del transport públic i altres aspectes de la reforma que el Govern etiqueta com un "projecte de país" juntament amb representants dels ajuntaments de Sant Adrià, Badalona, Terrassa i Barcelona, entre d’altres. "L’objectiu és consolidar Catalunya com el principal hub audiovisual del sud d’Europa", va afirmar el titular de Presidència, Albert Dalmau, després de reunir-se la comissió mixta de seguiment de la remodelació. De totes les obres que articulen el pla de les Tres Xemeneies, la primera que s’ha d’acabar d’acord amb el calendari és l’obertura de la nau de turbines, a finals del 2028. Al seu torn, les administracions calculen que l’aprovació dels projectes de reurbanització en 93.000 metres quadrats al voltant de la central i del parc entre la zona construïda i la platja es concedirà el segon semestre del 2026. Amb un pressupost d’uns 60 milions, la construcció de vies, ponts, passos soterrats i sistemes de drenatge davant d’eventuals desbordaments a causa de pluges torrencials s’ha d’haver acabat de cara al 2031, uns tres anys després de l’estrena prevista de la seu del Catalunya Media City.
La zona verda de 90.000 metres quadrats queda subordinada a la desviació del col·lector de Llevant, que transporta aigües residuals per la costa entre Badalona i Sant Adrià. El trasllat ha d’estar avançat el 2029, cosa que ha de permetre que el parc es comenci a plantar llavors i estigui llest el 2032. Costarà 13,7 milions.
Risc d’inundació
La futura zona s’haurà d’adaptar al risc d’inundació, amb canalitzacions visibles per encarrilar l’excés d’aigua cap al parc, on es crearan trams que es negaran en cas d’avinguda per absorbir l’aigua i protegir la resta de la franja habitada. "No és inviable construir, però s’ha de conèixer el lloc on s’actua", explica l’arquitecte Enric Batlle, encarregat de la reurbanització. "Estarem en cotes molt baixes, de manera que els carrers i el parc s’han dissenyat tenint-ho en compte i el barri estarà preparat", afirma.
A part de comptar amb platós i espais de producció, la nau de turbines allotjarà entre 2.000 i 2.500 alumnes a l’any. Seran cicles mitjans i superiors de formació professional, cursos universitaris de grau, màster i doctorat especialitzats en el món audiovisual i digital i ensenyament no reglat. La Generalitat està parlant amb la Universitat de Barcelona, la Politècnica de Catalunya, la Pompeu Fabra i l’Autònoma perquè comparteixin una proposta interuniversitària.
Com a avançament, la nau de turbines obrirà l’any que ve amb una exposició sobre les reivindicacions obreres, el patrimoni fabril i la indústria energètica a Catalunya que conflueixen a les Tres Xemeneies. El risc potencial que la majúscula remodelació defugi la memòria històrica del lloc ha preocupat col·lectius crítics amb el projecte, partícips d’un contenciós contra el pla urbanístic. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) té pendent dictar sentència sobre això.
