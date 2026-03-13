Caos ferroviari
El túnel de Rubí tanca set setmanes per al tràfic de mercaderies
L’estratègic accés al port de Barcelona es talla per accelerar les obres d’emergència
Pau Lizana Manuel
El túnel de Rubí, punt estratègic per al tràfic de mercaderies per tren de Catalunya, tornarà a tancar al trànsit a partir de dissabte a la matinada, com ja va passar al gener. Així ho va anunciar ahir el director de Construcció de Línies d'Explotació Est d'Adif, Àngel Contreras, que va explicar que la decisió s'ha pres per accelerar les obres d'emergència després de l'accident de Gelida, que han de garantir la seguretat de l'estructura d'aquest pas soterrat clau. L'aturada durarà un màxim de set setmanes i s'estima que impactarà aproximadament en el 10% de les mercaderies que accedeixen al port de Barcelona pel nord.
Contreras va admetre que els "moviments" de terra registrats aquestes setmanes durant les obres al túnel "no són els més adequats" i que depassen els llindars màxims de seguretat previstos. "No significa que l'estructura col·lapsi, però sí que hi ha certs riscos", va matisar el responsable de l'empresa pública encarregada de la infraestructura ferroviària.
Al cap d'una estona, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va afegir que els sensors que monitoritzen les obres han recomanat aturar el pas de mercaderies mentre es treballa a l'interior del túnel per motius de seguretat. "La lectura dels indicadors del monitoratge que fem del túnel recomana que s'aturi el pas de mercaderies", va explicar en una atenció als mitjans al Parlament.
Fins ara, com va explicar Contreras, el dispositiu permetia que els trens circulessin durant 12 hores i que els operaris treballessin les altres 12, cosa que alentia l'actuació en la infraestructura, segons el responsable d'Adif. Fonts de Territori asseguren que sempre ha sigut segur. A més del tràfic de mercaderies, la decisió retarda el restabliment total de les línies de Rodalies, ja que per aquest mateix punt també hi circulen trens de l'R8, que de moment només funciona entre Rubí i Granollers.
Plans alternatius
"La decisió ja s'ha comunicat tant a la Generalitat com al port de Barcelona", va assegurar el responsable d'Adif, que va explicar que es posaran en marxa diverses alternatives, dissenyades amb l'Executiu, perquè l'impacte de l'actuació sigui el mínim possible. La primera és desviar les mercaderies perquè puguin entrar pel sud del port a través de Lleida, una solució que allarga el recorregut però que permet mantenir el dispositiu ferroviari. "Els trens d'ample ibèric podran desviar-se fins a Lleida i circular per la línia de Manresa [R4] o pel corredor de l'Ebre fins a Sant Vicenç de Calders", ha detallat Contreras.
Més complicada és la segona solució, pensada per als trens d'ample internacional, que podran arribar fins a la planta logística de la Llagosta i des d'allà traslladar la càrrega per terra fins al port de Barcelona. Segons Paneque, aquest moviment es produeix habitualment en franges nocturnes, de manera que Trànsit ja n'analitza l'encaix i no hauria de tenir un impacte important en la circulació diària.
Fins ara, l'actuació d'Adif al túnel ha consistit a consolidar l'estructura mitjançant un reforç metàl·lic en els 120 metres més crítics del pas soterrat, que en fa 900 en total. Abans que la crisi de Gelida fes aflorar punts crítics de la infraestructura ferroviària catalana i obligués a desplegar uns 400 treballadors d'Adif per a actuacions que ja han comportat un desemborsament de 110 milions d'euros, ja estava en marxa la licitació per a les obres de manteniment de la totalitat del túnel.
