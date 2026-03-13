Vaga educativa a Catalunya
Per què més de 40.000 docents rebutgen l’acord de millores laborals pactat pel Govern, CCOO i UGT?
El 95% dels participants en la consulta organitzada per Ustec i oberta al conjunt del professorat rebutja la proposta de la conselleria al considerar la pujada de sou insuficient
Més de 40.000 docents rebutgen en una consulta l’«acord històric» del Govern i CCOO i se sumen a les vagues de la setmana que ve
Helena López
L’‘Acord de país per l’educació’ presentat dilluns pel Govern i els sindicats CCOO i UGT inclou un increment del 30% del complement salarial autonòmic dels docents que s’aplicaria progressivament durant els pròxims quatre anys i que comportaria que el 2029 el professorat cobrés uns 3.000 euros a l’any més que ara; el pagament de 50 euros per nit per als dies de colònies i 299 milions d’euros per reforçar l’escola inclusiva. Un pacte que no va comptar en el seu moment amb la firma dels dos sindicats majoritaris en Educació: Ustec i Professors de Secundària. Els primers, al costat de Cgt i la Intersindical, han organitzat una consulta al conjunt del professorat en què més de 40.000 docents –el 95% dels quals l’han respost– han mostrat el seu rebuig del pacte. ¿Quins en són els motius? La llista és llarga i cada docent té els seus motius, de la fusió de les ciències a batxillerat a la falta de recursos a la inclusiva. Aquí van els recollits per Ustec.
Quant a l’increment salarial, des d’Ustec assenyalen que l’augment del 7,5% en quatre anys «no resol el perjudici del 20-25% del poder adquisitiu perdut». Critiquen que l’increment està «molt per sota d’altres acords retributius com el dels mossos» i que no es reconeix el deute dels sexennis.
Quant a les ràtios –una altra de les grans demandes del col·lectiu– Ustec critica que el calendari pactat entre el Govern, CCOO i UGT és un calendari a quatre anys «sense impacte immediat», que es manté en la línia del que s’està negociant a l’Estat en el marc de l’avantprojecte de llei. «No es garanteixen prou dotacions per a aules d’acollida als centres amb més alumnes i no inclou desdoblaments a partir de 15 alumnes a FP com s’havia parlat», critiquen.
Sobre l’escola inclusiva, Ustec critica que no recull una inversió significativa «que ens acosti al 6% del PIB». «Són mesures puntuals sense impacte immediat, i molts dels compromisos estan condicionats a futurs desplegaments», afegeixen.
Malgrat el compromís de fer concursos cada any alternant estatal i autonòmic, Ustec critica que «la majoria de vacants es reserven per ser convocades d’aquí a dos anys».
Ustec denuncia que l’acord no dona resposta «al clamor contra la reforma del currículum de batxillerat». Continua vigent la polèmica fusió de les ciències a primer de batxillerat.
El portaveu d’Aspepc·sps, Ramiro Gil, ha acusat aquest divendres el Govern de mentir respecte a un «pacte ràpid amb unes organitzacions afins» i ha apuntat que no es dona resposta a les demandes del profesorat de secundària, un professorat que ha dit que està indignat.
Per la seva banda, el portaveu de CGT Educació, Isarn Pardes, ha remarcat que el resultat de la consulta «no només ha sigut un ‘no’ rotund a l’acord, sinó que ha sigut un sí a continuar amb les mobilitzacions», i el portaveu de La Intersindical Educació, Marc Martorell, ha acusat la Generalitat de «llançar un bidó de gasolina en una foguera» amb la carta enviada als centres en què es demana vetllar per la convivència, i ha insistit que les reivindicacions no són només per la millora de les condicions, sinó per qüestions com el currículum acadèmic i la llengua catalana.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa
- D'una masia modernista a Manresa a un 'loft' industrial a Barcelona: així és la nova casa de Rosalía