Sanitat
Un corredor aeri unirà l’Hospital del Pallars i l’Arnau de Vilanova
Un transport regular de material sanitari mitjançant drons cobrirà la ruta Tremp-Lleida en 40 o 45 minuts, davant els 75 que es triga per carretera, i "millorarà la connectivitat en l’àmbit rural".
Beatriz Pérez
Catalunya posarà en marxa a partir de l’estiu un servei regular de transport sanitari amb drons entre l’Hospital Comarcal del Pallars, a Tremp, i l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. L’objectiu és millorar els temps de resposta i l’equitat territorial en l’enviament de bosses de sang, altres tipus de mostres biològiques, fàrmacs i material mèdic de petites dimensions a zones rurals i de muntanya. Si la ruta a la carretera, de 87 quilòmetres, dura uns 75 minuts, la d’aquest corredor aeri de 65 quilòmetres en línia recta, que permet connectar àrees de molt difícil accés, serà d’entre 40 i 45 minuts.
Aquest projecte està liderat per la Conselleria de la Presidència —a través del Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informació (CTTI)—, així com per la Conselleria de Salut —a través de la Fundació TIC Salut i Social. El futur corredor aeri s’ha anunciat aquest divendres a l’Hospital del Pallars, durant la jornada de presentació de l’informe ‘Integració de drons en el sistema de salut: zones clau per al desplegament territorial’.
Segons ha dit la consellera de Salut, Olga Pané, el transport de material sanitari mitjançant drons "no només millora els temps de desplaçament, sinó també la qualitat amb què arriben les mostres biològiques, perquè a l’evitar el sotragueig de les carreteres pateixen menys deteriorament." A més, aquest sistema permet una "reducció de gairebé el 98%" de les emissions de gasos amb efecte hivernacle. "Millora molt la connectivitat en l’àmbit rural, on tenim petits consultoris amb moltes dificultats de transport per carretera," ha dit Pané des de Tremp. "És una tecnologia que no entén d’horaris: pot funcionar al matí, a la tarda o a la nit", ha afegit. A Catalunya aquest és el primer corredor d’aquest tipus i un dels "projectes pioners en zones rurals a Espanya".
10 zones estratègiques
L’informe del Govern va identificar 10 zones estratègiques amb 15 hospitals en què es considera factible el desplegament de rutes de logística sanitària a curt i a mitjà termini, entre les quals es troben les regions sanitàries de Lleida i l’Alt Pirineu i l’Aran.
El Govern vol obrir pròximament unes altres dues noves rutes que connectin les poblacions de Tremp, Sort i Vielha i els seus diferents centres assistencials, com hospitals i centres d’atenció primària (CAP). El projecte del corredor aeri entre Lleida i Tremp ja ha consolidat la primera fase tècnica i de seguretat. El Govern està tramitant amb l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (Aesa) l’autorització avançada que permetrà obrir rutes regulars amb totes les garanties.
Segons ha recalcat Pané, "a l’hivern, quan les carreteres poden quedar tallades per neu, els drons poden garantir el transport de material sanitari". "També poden ajudar en urgències i emergències en llocs de molt difícil accés", ha dit la consellera.
Des de 2023, la Generalitat ha avaluat el potencial dels drons per transformar la logística sanitària mitjançant dues proves pilot en la Garrotxa i en la regió sanitària Metropolitana Nord. Els resultats van confirmar la viabilitat tècnica i assistencial del model, amb una reducció dels temps de transport superior al 70% i un descens del 98% en les emissions de CO2.
També s’ha constatat una millora de la qualitat clínica de les mostres. En la Garrotxa es va observar una disminució de la degradació de les mostres (hemòlisi, que provoca la destrucció dels glòbuls vermells en sang) d’aproximadament el 50% i en l’àrea metropolitana les mostres van arribar en condicions òptimes.
