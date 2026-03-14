Economia

L’Ajuntament pressiona ERC per aprovar els pressupostos catalans

La presidenta del Grup Municipal d'ERC, Elisenda Alamany. / Jordi Otix

Gisela Macedo

Barcelona

El Govern municipal de Barcelona es va sumar a la pressió sobre Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) perquè aprovi els pressupostos de la Generalitat al manifestar ahir que aquesta és una condició imprescindible per avançar amb la connexió del tramvia per l’avinguda Diagonal

Aquest divendres, l’ajuntament ha anunciat que dimarts vinent, 17 de març, el govern de Collboni portarà a la Comissió d’Ecologia, Urbanisme, Mobilitat i Vivenda (CEUMH) l’aprovació definitiva dels projectes relacionats amb la reurbanització de la Diagonal i la construcció del col·lector. "Es tracta d’un pas més per fer realitat aquesta gran aposta pel transport públic, la mobilitat sostenible i la connexió metropolitana, des del Baix Llobregat fins a Sant Adrià de Besòs," han assenyalat des del consistori.

ATM i Generalitat

El consistori ha recordat que, una vegada s’aprovin aquestes obres en la comissió, el següent pas serà l’aprovació del projecte per part de l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) en la sessió del consell d’administració prevista per al mes vinent. Després, serà necessari aprovar un conveni de finançament entre l’Ajuntament i la Generalitat que estableixi les responsabilitats de cada part.

Notícies relacionades

Per això, des de l’ajuntament han remarcat que, per licitar les obres, és imprescindible resoldre primer la qüestió pressupostària, i així ho han expressat sense embuts: "És necessari que totes les administracions aprovin els seus pressupostos per tirar endavant projectes indispensables com aquest de la connexió del tramvia".

