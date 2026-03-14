L’Arxiu Municipal de Súria rep la donació del fons de la família Benabarre Fàbregas
El llegat documental familiar amplia el patrimoni històric local amb materials del segle XX i inicis del XXI
Ruben Costa
L'Arxiu Municipal de Súria ha rebut la donació del fons de la família surienca Benabarre Fàbregas, que inclou documents del segle XX i dels primers anys del segle XXI. Aquesta donació s’afegeix a les que l’Arxiu Municipal ha rebut en els darrers anys amb l’objectiu de recuperar i preservar el patrimoni documental del municipi. La donació va ser realitzada per Maria Cinta Benabarre, fundadora i directora de l’Escola de Dansa Maria Cinta. En l’acte de signatura del conveni de donació, que va tenir lloc a la Casa de la Vila, també hi van participar l’alcalde Albert Coberó i l’arxiver itinerant Albert Rumbo. El fons inclou documents familiars, socials, culturals, empresarials i polítics. Una part destacada d’aquest fons està dedicada al pubillatge de Súria, amb una àmplia documentació sobre l’evolució d’aquesta tradició entre els anys 1970-2015. L’Arxiu Municipal de Súria forma part del programa de manteniment de la Xarxa d’Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l’any 2010.
