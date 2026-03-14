Caos ferroviari a Catalunya
Les limitacions de velocitat a Rodalies s’han triplicat en 9 anys
Dels 75 punts amb restriccions temporals que hi havia el 2017 s’ha passat als 209 actuals. Es preveu que el gruix d’aquestes afectacions estigui solucionat a finals d’abril.
Pau Lizana Manuel
Les limitacions temporals de velocitat de Rodalies s’han triplicat en nou anys. El 2017 hi havia a l’entramat ferroviari català 75 d’aquestes restriccions, segons va reconèixer Adif al seu dia. En aquesta dècada, el nombre de limitacions ha augmentat gradualment, tot i que l’efecte de l’accident de l’R3 a Gelida, el 20 de gener passat, és innegable, ja que va obrir la porta a una sèrie de revisions i obres de manteniment, que encara estan en marxa, per condicionar les vies i assegurar-ne la seguretat. Segons recull Adif en l’ampliació del Pla de Rodalies que es va presentar al gener, el primer dia del 2026 hi havia actives 133 limitacions. Les últimes setmanes n’hi ha hagut fins a 225. I aquesta setmana vinent els maquinistes hauran d’afluixar la marxa dels seus trens en 209 punts.
L’augment sobtat de les limitacions està relacionat amb les obres d’emergència en marxa a tota la xarxa ferroviària catalana després de l’accident de Gelida. En alguns punts que ja s’havien detectat abans de l’esclat de la crisi s’han començat a fer treballs que requereixen que els trens circulin més lentament. Segons les últimes dades que ha facilitat Adif, a 20 de febrer prop de 400 operaris de l’empresa pública seguien treballant en obres d’emergència de la xarxa de Rodalies i ja havien fet auditories tècniques en prop de 700 punts de les vies. Es preveu que el gruix de les limitacions de velocitat s’acabi solucionant a finals d’abril.
Aquestes actuacions urgents ja han suposat un desemborsament de l’Estat de 110 milions d’euros, va explicar la consellera de Territori, Sílvia Paneque, que considera que la inversió demostra que el manteniment previ de la xarxa "no havia sigut l’adequat". Tal com han estat denunciant usuaris, maquinistes i associacions de defensa del transport públic, moltes limitacions s’enquisten en el temps. N’hi ha prou amb comparar les dades del 2017 amb les 209 restriccions que la setmana que ve hauran d’aplicar els maquinistes. Almenys 23 punts dels que estaven actius fa nou anys segueixen amb afectacions avui. Entre aquests trams en els quals, després de nou anys, encara es produeixen incidències, destaca el que hi ha entre Sant Sadurní d’Anoia i Martorell. És, precisament, el tram en què el es va produir el fatídic accident de Gelida.
També segueixen actives restriccions en punts tan crítics com el túnel de Rubí, que tancarà a partir d’avui durant gairebé set setmanes per accelerar la reparació d’urgència de 120 metres del túnel en els quals s’han detectat moviments de terra "no adequats", en paraules del director de construcció de línies d’explotació Est d’Adif, Àngel Contreras. Una cosa semblant passa amb almenys una restricció de velocitat als túnels del Garraf, on aquest dilluns els trens circularan per via única per portar a terme tasques de manteniment.
Episodis climàtics
Les restriccions del 2017 segueixen en punts de la línia Lleida-Manresa, molt susceptible a episodis climàtics. Prova d’això és el túnel entre Cervera i Calaf en el qual, després de reobrir la línia, els maquinistes van detectar greus filtracions d’aigua. En els últims dies, les pluges també van provocar la caiguda d’un arbre a la via que va obligar a tancar diverses hores el trànsit. Les limitacions temporals de velocitat també són gairebé idèntiques que el 2017 en el tram de l’R15 entre Riba-Roja d’Ebre i Reus –que després de l’accident segueix tancat al trànsit– o el tram de l’R3 entre Torelló i Ripoll, pel qual els trens van començar a circular dimecres.
El president de l’associació Promoció del Transport Públic (PTP), Adrià Ramírez, no el sorprendria que en alguns dels punts afectats per limitacions el 2017 no s’hagi actuat des d’aleshores i lamenta "el problema estructural de manteniment que tenim a la xarxa ferroviària, que afecta directament la fiabilitat del servei".
