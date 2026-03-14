Educació
Més de 40.000 professors rebutgen l’"acord històric"
Helena López
Malgrat l’anunci, dilluns passat, d’un "acord històric", titllat així tant pel Govern com per CCOO i UGT, els principals sindicats educatius, Ustec –el majoritari en primària– i Professors de Secundària –el majoritari en els instituts-, la CGT i la Intersindical, no només ho van rebutjar frontalment, sinó que van organitzar una consulta al conjunt de docents de l’escola pública catalana. Referèndum en què, segons ha explicat Ustec aquest divendres en un comunicat, han participat 42.965 persones. D’aquestes, només 2.185 avalen l’acord firmat pel Departament d’Educació, CCOO i UGT, mentre que 40.780 ho rebutgen i es comprometen a participar en les vagues convocades per a la setmana del 16 al 20 de març. Les respostes possibles eren "Sí, ratifico l’acord" o "No, rebutjo l’acord i em comprometo a participar en les pròximes convocatòries de vaga".
L’enquesta ha comptat amb una participació que equival al 50% de la plantilla estructural [han votat 10.000 persones més que en les últimes eleccions sindicals] i ha tingut un 95% de respostes negatives. Els seus organitzadors remarquen que ha sigut realitzada amb software lliure i amb un sistema de resposta associat al correu corporatiu (xtec), que "garantia una única resposta per treballador".
