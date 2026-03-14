Problema en auge
Més de 75.000 adolescents estan enganxats a les apostes ‘on line’
L’últim informe del Pla Nacional sobre Drogues apunta a un canvi de patró en les addiccions. L’edat d’inici en el joc a través de les pantalles és 14 o 15 anys, una realitat que implica una preocupació sanitària i social.
Beatriz Pérez / Martí Sosa
Cada vegada són més joves, amb més nivell d’estudis i amb una preferència pel joc esportiu ‘online’. Són, sobretot, homes. I també solen consumir tabac, alcohol o altres substàncies, com a cànnabis i cocaïna. A més, arrosseguen deutes. Aquest és el perfil de pacient de la Unitat de Joc Patològic de l’Hospital Universitari de Bellvitge (l’Hospitalet), referent a escala estatal i internacional i una de les primeres en abordar la ludopatia a Espanya (es va crear el 1996). "Continuem atenent el mateix nombre de visites a l’any: uns 300 nous casos anuals. Però ha canviat el perfil del pacient", explica a EL PERIÓDICO Susana Jiménez, coordinadora d’aquesta unitat que tracta casos a partir dels 14 anys. Augmenten els joves addictes al joc ‘online’; baixen els addictes a les màquines escurabutxaques.
De fet, d’un temps ençà, tots els estudis apunten a un canvi de patró en les addiccions en adolescents, entre qui estan augmentant de forma alarmant els jocs d’apostes. La ludopatia s’està convertint en un problema entre els joves i molts se li enganxen a través del telèfon mòbil. Segons l’últim informe del Pla Nacional sobre Drogues –presentat el febrer passat i basat en la última Enquesta sobre Uso de Drogues en Estudiants d’Ensenyaments Secundaris (Estudes)–, el joc problemàtic està augmentant a pas ferm entre els estudiants de 14 a 18 anys. Així, l’any passat, el 13% d’ells havia jugat ‘online’. I dins d’aquest grup, un 27,7% –això és, uns 75.464 adolescents– presentava una possible addicció (el 2023, aquest percentatge era del 23,5%).
A Catalunya, la radiografia del fenomen és molt similar. Les dades difoses aquesta setmana per Salut Pública, a partir de l’enquesta d’Estudes d’àmbit català, també apunten que el possible joc ‘online’ problemàtic assoleix el 5,3% de l’alumnat d’entre 14 i 18 anys, la xifra més alta registrada fins ara. La situació afecta especialment els nois (9,4%), mentre que entre les noies se situa en l’1,2%. Entre els jocs més freqüents destaquen les apostes esportives, els jocs de cartes i la ruleta. Des de la Unitat de Joc Patològic de l’Hospital de Bellvitge abunden en aquest canvi de tendència. "Les màquines escurabutxaques baixen clarament: abans de 2005, tots els pacients venien per això –apunta Jiménez-. Encara continuen sent la porta d’entrada de molts pacients, però és cert que molts joves que arriben a la consulta, natius de l’explosió digital, venen enganxats als jocs ‘online’" compte. La majoria expliquen que han començat a jugar amb amics i arriben a aquesta unitat quan ja estan aïllats i amb deutes.
Sovint, el teló de fons de l’addicció al joc ‘online’ es troba l’enganxament a les pantalles. Un exemple: un 34% dels 252 joves que el 2025 va atendre el centre Spott de la Diputació de Barcelona –especialitzat en la prevenció i tractament de les addiccions en menors de 12 a 21 anys– va ser per addicció a les pantalles. El 66% restant va ser per drogues. D’aquest 34% d’addictes a les pantalles, que representen un total 85 persones, un 14% tenien un diagnòstic d’addicció al joc ‘online’. Gemma García, cap de la Subsecció d’Intervenció en Drogodependències de Spott, creu que l’augment de l’addicció al joc on line entre els joves està relacionat amb el creixement "evident" de l’oferta de jocs d’atzar. "Les característiques del joc en línia fan que sigui tan addictiu. L’eina principal és el mòbil, que té un ús majoritari en totes les edats". L’edat d’inici en el joc on line és els 14 o 15 anys i aquesta realitat implica una "preocupació sanitària i social".
Més formació
Des de la unitat del joc de Bellvitge, a la qual se sol arribar quan l’addicció ja està molt avançada, s’observen canvis en la sociologia de la ludopatia. Un d’ells és l’augment del nivell d’estudis dels pacients. "Si temps enrere el més freqüent eren pacients amb estudis primaris, ara arriben amb estudis secundaris i universitaris", assenyala Jiménez. Així, el 49,2% dels usuaris han estudiat l’ESO; un 26,2% han cursat estudis superiors, i un 24% té estudis primaris. "És un canvi claríssim: abans tot eren màquines escurabutxaques i estudis primaris". El 100% dels addictes a les apostes esportives on line són nois. El 64,6% té deutes: el 40%, de menys de 5.000 euros; el 22%, d’entre 5.000 i 10.000; el 17%, d’entre 10.000 i 30.000, i el 9,8%, d’entre 30.000 i 50.000 euros.
Subscriu-te per seguir llegint
