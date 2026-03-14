Restriccions vigents
La pluja buida Collserola el primer dissabte de tancament per la pesta porcina africana
El mal temps facilita la feina als policies desplegats per evitar que els barcelonins entrin al parc natural
El Periódico
La pluja ha facilitat que aquest dissabte molts barcelonins hagin renunciat a pujar a Collserola, el primer cap de setmana de clausura del parc natural per la pesta porcina africana, cosa que ha facilitat així la feina a les autoritats.
Els Mossos d’Esquadra i la Guàrdia Urbana de Barcelona han establert vuit punts de control per evitar l’accés a la serra des de la capital catalana i així contenir el brot. Al Portell de Valldaura, on els Mossos han instal·lat un d’aquests controls, dissabte al matí ha transcorregut amb bastanta tranquil·litat gràcies a la pluja constant, que ha dissuadit la majoria de ciclistes i excursionistes habituals de la zona.
Cop per als restaurants, que continuen oberts
Tampoc hi havia moviment de clients al restaurant que hi ha just al costat, conegut pels seus «esmorzars de forquilla». La responsable del local, Elena Juanes, lamenta en declaracions a l’ACN que el nou tancament del parc, com l’anterior a finals de l’any passat, els afecta molt perquè la majoria de clients, si no poden fer un tomb pels voltants, ja no pugen i cancel·len les reserves. «En l’anterior tancament vam treballar un 20% de l’habitual i suposo que en aquest, en plena època de calçotades, serà similar», afegeix.
L’Elena creu que el tancament del parc no s’ha explicat prou bé, perquè tot i que no es pot accedir al medi natural, sí que es pot anar als restaurants sense cap problema. Allà, explica, quan entra una reserva sempre recorden als clients que està prohibit passejar pels voltants del restaurant a causa de les restriccions associades al brot de pesta porcina.
Un dels pocs clients que ha anat al restaurant ha sigut Juan Manuel Molina, que, conscient que els restauradors de la zona «ho estan passant malament», ha pujat a esmorzar.
Informar abans que multar
Tot i que aquest matí ha sigut molt difícil veure gent fent esport, un ‘runner’, Xavi Gómez, ha hagut de fer mitja volta, sorprès al trobar-se amb el control policial. Explica que feia molt temps que no sortia a córrer i que, com que no tenia coneixement de les restriccions, avui s’havia animat a fer-ho malgrat la pluja.
Per la seva banda, el cap operatiu dels Mossos a Barcelona, Xavier Niño, ha explicat a l’ACN que els controls establerts als diferents accessos al parc de Collserola són «informatius» i que només en casos molt excepcionals se sanciona els infractors. De fet, en el tancament anterior només es van imposar tres sancions a persones que no van fer cas de les restriccions.
Restriccions
Cada cap de setmana, milers de persones acudeixen a Collserola per caminar o fer esport. En dies festius, el parc pot rebre entre 10.000 i 15.000 visitants, aproximadament la meitat procedents de Barcelona. Ara, els veïns de la ciutat que pensaven aprofitar el cap de setmana per passejar, córrer o anar amb bicicleta per la muntanya hauran de canviar de pla o allunyar-se una mica més de la capital.
La Generalitat ha tancat l’accés al medi natural del Parc Natural de Collserola després de detectar un senglar mort infectat amb pesta porcina africana dins del terme municipal de Barcelona. La mesura va entrar en vigor divendres i afecta totes les activitats d’oci i esport a la muntanya. Per ara, no hi ha una data prevista per aixecar les restriccions.
Amb la nova resolució, no es pot passejar, córrer ni fer senderisme pels camins forestals, tampoc circular amb bicicleta per les pistes o rutes del parc, ni entrar amb gossos o altres animals domèstics. A més, queden suspeses totes les activitats esportives o d’oci a la muntanya, amb algunes excepcions. El Tibidabo i alguns equipaments continuen oberts.
Entre els espais afectats es troba també la popular carretera de les Aigües, un dels recorreguts més freqüentats per corredors i ciclistes de la capital catalana, on l’accés a peu o amb bicicleta també ha quedat restringit.
¿Qui sí que hi pot entrar?
El tancament no afecta totes les persones que es mouen per la zona. Sí que hi podran accedir els veïns que viuen dins del parc –unes 15.000 persones–, així com els alumnes i professors dels centres educatius situats allà. També hi podran entrar els que hagin d’acudir a restaurants, negocis o equipaments de la zona, els usuaris d’instal·lacions esportives o hípiques del parc i les persones que necessitin arribar a estacions de transport públic. Pots consultar aquí totes les restriccions detallades i el mapa de tota la zona afectada.
En tots aquests casos, l’Administració demana extremar les precaucions. Si es passa de camins de terra a zones pavimentades, serà necessari desinfectar el calçat o les rodes dels vehicles per evitar la propagació del virus. En canvi, si se circula únicament per carreteres asfaltades, no serà necessari realitzar aquesta desinfecció.
