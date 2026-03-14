DESAFIAMENTS DE LA MATERNITAT I PATERNITAT
Samanta Villar torna amb ‘Sobre (viure) a la criança’
El videopòdcast setmanal d’EL PERIÓDICO estrena segona temporada demà i obre el micro als fills, a més d’a experts, mares i pares.
El Periódico
En el marc del compromís amb les persones i l’educació, EL PERIÓDICO estrena demà la segona temporada del videopòdcast Sobre (viure) a la criança, el projecte conduït per Samanta Villar que aborda els grans desafiaments de la maternitat i la paternitat contemporànies. El programa torna amb un nou episodi setmanal, estrena disseny de plató i amplia l’espectre de convidats: a més d’experts i mares i pares, també hi participaran fills, amb l’objectiu d’incorporar la seva veu als debats.
El pòdcast continuarà tractant grans temes relacionats amb la família i la criança –com ara és el cas de l’alimentació, l’educació o el bullying–, i posarà el focus en situacions més concretes i quotidianes, amb un enfocament més pràctic. Entre les quals, per exemple, com afronten les famílies que els seus fills adolescents surtin de nit a discoteques allunyades de casa.
Una altra novetat serà el format, per exemple, amb dos capítols complementaris: un amb el punt de vista d’elles i un altre amb el d’ells. Això passarà en el 2 i el 3, que analitzaran com afecta l’arribada d’un fill la relació de parella.
L’episodi que inaugura la nova temporada aborda un dels debats més presents en la societat: la relació de nens i adolescents amb les pantalles i la gestió del temps que passen davant d’aquestes, així com les iniciatives que estan sorgint per afrontar-ho. El capítol planteja que les pantalles i les xarxes ja no es presenten només com una eina tecnològica, sinó com un risc estructural per a la infància i l’adolescència. Els participants aborden també l’impacte que aquest model pot tenir en el desenvolupament dels joves. Com a convidats, Catherine L’Ecuyer, investigadora i autora de bestsellers com Educar en el asombro; Marc Masip, psicòleg especialitzat en addicció a les noves tecnologies i director de l’Institut Psicològic Desconect@, i Mireia Romero, mare i membre de la plataforma Adolescència Lliure de Mòbils.
Sobre (viure) a la criança arriba cada diumenge a Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music i YouTube.
