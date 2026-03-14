El futur de la mobilitat urbana
"El taxi no fa fora les plataformes"
Élite Taxi, representants de la Generalitat i l’Ajuntament de Barcelona, conductors i plataformes de VTC debaten a EL PERIÓDICO sobre la proposició de llei que s’ha començat a tramitar al Parlament.
«Els ciutadans no pensen si agafen un taxi o un VTC, només volen desplaçar-se»
Glòria Ayuso
La proposició de llei que ha començat a tramitar el Parlament aquesta setmana per regular l’activitat de taxis i VTC a Catalunya suscita posicions molt enfrontades, mostra de la gran rellevància que té la legislació plantejada i el seu impacte en la mobilitat i en l’economia. EL PERIÓDICO va reunir ahir en un debat inèdit les visions diferents que mantenen el Govern, l’Ajuntament de Barcelona, el sector del taxi i de VTC, els conductors i el teixit econòmic de la ciutat. En una invitació a un diàleg constructiu, la taula rodona moderada per la responsable de la secció Gran Barcelona del diari, Meritxell M. Pauné, va buscar aclarir els reptes que s’afronten i aplanar el camí per a una entesa els pròxims mesos durant el tràmit legislatiu.
A Catalunya hi ha unes 4.000 autoritzacions de VTC. Un miler té permís per operar en entorns urbans, i els seus conductors se centren a l’Àrea Metropolitana de Barcelona perquè és on hi ha més rendibilitat. Però la proposició de llei indica que aquests permisos urbans per a les VTC no es renovaran i que el taxi serà l’únic que podrà prestar servei perquè està sotmès a obligacions, com ara preus preestablerts, cobertura de totes les franges horàries i el deure d’acudir sempre que li truquin.
"És una proposició de llei que surt d’un treball de tres governs, que ordena el sector i recull moltes sensibilitats", va començar la directora general de Transports i Mobilitat de la Generalitat, Susi López. "Busca que el ciutadà trobi una oferta segura i de qualitat", i que el servei funcioni d’una manera clara dins de la llei, va considerar, tenint en compte la difícil convivència actual entre taxi i VTC. Tot i així, López va afegir que "el procés parlamentari millorarà la llei amb les aportacions dels grups i les entitats".
També l’Ajuntament de Barcelona veu "molt positiva" la nova normativa que prioritza el taxi a l’àrea urbana, segons la directora de Serveis de Mobilitat del consistori, Lídia Torres. Va destacar abans que res que la Generalitat crearà i gestionarà una plataforma de dades que geolocalitzarà tots els vehicles i permetrà "avaluar la qualitat del servei", i incrementar l’oferta on hi hagi més demanda.
Tanmateix, per a la patronal de les empreses amb autoritzacions de VTC la proposició de llei "és un text absolutament il·legal". El president d’Unauto, José Manuel Berzal, es va referir a l’informe jurídic de la UB que veu "incompatibilitats" amb el dret europeu, especialment en la llibertat d’establiment, la competència entre operadors i la imposició de restriccions injustificades als VTC. Berzal va avançar que, en cas d’aprovar-se la llei, el sector que representa acudirà als tribunals.
"Els polítics se n’aniran, i els qui en pagaran les conseqüències són les empreses i els ciutadans", va indicar, en relació amb les abundants multes que segons la seva opinió haurà de sufragar l’Administració a compte dels diners que aporten els ciutadans per mitjà dels impostos. Així mateix, Berzal va lamentar que l’únic interlocutor de l’Administració hagi sigut el representant del principal sindicat de taxistes, Tito Álvarez.
Immediatament, Álvarez va prendre la paraula: "Això em sembla una falta de respecte als polítics i a les administracions", va respondre. "És una llei pionera, serà un mirall en què es miraran totes les comunitats autònomes i el món", pel fet d’establir un control sobre el sector, incloent-hi l’oferta i els preus. "El transport no és pas un mercat; és un dret. No es pot deixar en mans de les grans plataformes i els poders econòmics" a qui "interessa rendibilitzar cada servei", va considerar, per afegir que "Catalunya serà exemple, com passa amb els pisos turístics i l’habitatge".
800 ciutats
També la plataforma de serveis de transport Bolt i el Sindicat Lliure de Transports (SLT), que representa els conductors, van criticar no haver participat en l’elaboració de la proposició de llei. Bolt té presència a 800 ciutats arreu del món. "Que Barcelona vagi a contracorrent és un greu error", va advertir el responsable de Polítiques Públiques de Bolt, Juan Luis Fernández. La nova llei "pretén eliminar un terç de la mobilitat en una de les ciutats més congestionades d’Europa", va rebatre. Per a la plataforma, s’ha de garantir l’oferta indistintament de qui l’ofereixi, sense discriminar ni expulsar els VTC. "Els ciutadans no pensen si agafen un taxi o un VTC. Només es volen desplaçar d’un punt A a un punt B".
Per a Mou-te per Barcelona, que aplega patronals i empresariat de diversos sectors de la capital, és essencial una regulació que garanteixi als ciutadans l’accés a Barcelona i cobreixi la demanda de transport, tenint en compte que hi ha un gran problema d’estacionament, va explicar el seu portaveu Joan Blancafort. L’entitat defensa que l’ús del vehicle privat sigui compatible amb l’aposta de la ciutat pel transport públic.
Per al sindicat de conductors, la proposta que es tramita "significa l’expedient de regulació d’ocupació més gran de la història de Catalunya". El seu portaveu, Mohammed Yasser Boubekri, va considerar que hi ha en risc 5.000 llocs de treball que ocupen conductors de VTC.
"La proposició de llei no intenta reduir l’oferta. L’actual és la que es mantindrà", va voler aclarir la directora general de Mobilitat catalana, per deixar veure que sí que s’ampliaran les llicències de taxi perquè s’hi acullin les autoritzacions actuals de VTC que no es vulguin veure relegades només al servei interurbà. Prioritzant el model del taxi, va afegir, es garantirà als ciutadans el servei les 24 hores els 365 dies a l’any, també en polígons i urbanitzacions allunyades.
Els problemes de la contaminació i la congestió justificarien a la gran ciutat no ampliar l’oferta: en aquests moments "hi ha 30.000 sol·licituds de VTC" que reclamen una autorització per operar a l’Àrea Metropolitana. Ho va detallar la directora de Mobilitat de l’Ajuntament, per indicar la insostenibilitat de deixar via lliure als VTC a la ciutat, que "col·lapsaria". Tampoc es podrien arribar als compromisos de qualitat de l’aire i sostenibilitat per a 2030, ha afegit.
Per aconseguir el consens, el líder d’Élite Taxi va recordar la seva proposta estrella "que les autoritzacions de VTC es bescanviïn de manera voluntària per llicències de taxi", vàlides durant vuit anys. "No es perdrà feina i hi guanyaran més diners, perquè en el taxi no s’exploten (els conductors) com les VTC", va deixar anar Álvarez. A més, va dir, circularan més ràpidament pel carril bus-taxi. "No fa fora ningú les plataformes, es poden quedar, però operant amb taxis. ¿Per què? Perquè estarà tot controlat: tarifes, treballadors, localització... És perfecte".
Per a Unauto, però, la llei elimina la capacitat del ciutadà d’elegir, quan hauria de compatibilitzar totes les maneres de transport. També va valorar la capacitat de descarbonitzar les flotes de VTC: "Hem posat sobre la taula grans inversions". Va advocar, així, per tramitar "un projecte de llei més transparent, amb informes empírics, que no s’aporten en aquesta proposició, que no traeixi ni els ciutadans ni els empleats".
Línia vermella
"No ens oposem a una regulació, volem un debat amb tots els actors implicats: el taxi, l’Administració, les empreses i els conductors que són als carrers de Catalunya. Al darrere no hi ha models de mobilitat. Hi ha treballadors i famílies", va insistir Mohammed Yasser Boubekri, que va considerar aquest aspecte una línia vermella.
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- L’excap dels Mossos d’Esquadra Eduard Sallent dirigirà projectes de gestió de crisi a SIMA Consulting
- Un grup expert en robatoris s'endú peces de la Joieria Uró de Manresa
- Quim Arenas, cap de parc: 'Amb pena, però pleguem del parc de Puigcerdà perquè volem
- Un manresà amb tetraplegia fa tres anys que espera que posin l’ascensor on viu
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- La terrassenca Chemipol serà la primera indústria en implantar-se al Pont Nou de Manresa