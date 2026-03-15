Aparcabicicletes tancats al costat de l’estació de tren
Vilafranca del Penedès és el primer municipi que estrena el Bicitancat, amb capacitat per a 40 bicicletes i 10 patinets, a més d’una estació d’autoreparació. Aquest mes, el Govern té previst instal·lar més equipaments com aquests a Segur de Calafell, Reus i Sant Celoni.
Glòria Ayuso
Molta gent que viu fora de la gran urbs es veu obligada cada dia a sortir de casa, agafar el cotxe i conduir fins a l’estació de tren, on l’aparquen i pugen al ferrocarril per anar a treballar o estudiar. Aquest primer trajecte és una de les principals dificultats per salvar a l’hora d’aconseguir implementar un transport sostenible i assegurar la intermodalitat. La bicicleta sempre s’ha vist com una possible solució per a una part de la població. Però, per aconseguir-ho, encara s’ha de crear la infraestructura que permeti utilitzar-la de forma fàcil i pràctica.
El Baròmetre de la Bici indica que la meitat dels ciclistes la combinarien amb altres mitjans de transport si hi hagués més bones condicions. Principalment, valoren disposar d’un aparcament segur a les estacions (26%). Un 14% reclamen serveis de bici pública també a les estacions i un 12%, espai als trens i busos per pujar-hi la bici. Els enquestats indiquen que el principal problema de la bici és la interacció amb el trànsit motoritzat (60%), la falta d’espai adequat per circular (32%) i el risc de robatori (30%). Per al 40% seria clau l’ampliació de la xarxa amb més carrils bici (40%).
En aquesta línia, el Govern es proposa implantar un nou model d’aparcament de bicicletes a les estacions de tren que ja s’ha estrenat, a tall de prova pilot, a Vilafranca del Penedès. Es diu Bicitancat i es tracta de dependències tancades que inclouen un sistema d’aparcament de dues plantes amb 40 places per a bicicletes i 10 per a patinets, que es repengen en suports específics. L’equipament, al costat de l’estació de Rodalies, incorpora una estació d’autoreparació i 12 taquilles electrificades on els usuaris poden guardar els objectes personals. El servei és de franc, però requereix un registre a l’Ajuntament per aconseguir una clau i poder entrar així a l’equipament amb la bici.
El servei per a bicis està actiu les 24 hores del dia i per als patinets es redueix de les cinc de la tarda a les dotze de la nit. Tant en un cas com en l’altre no es permet reservar plaça. Tampoc s’hi pot aparcar la bici i deixar-l’hi més de tres dies, ja que el servei està pensat per tenir-l’hi mentre l’usuari s’absenta durant el dia i la necessita de nou per tornar a casa.
En cas que el vehicle hi sigui més temps, l’Ajuntament adverteix que el retirarà i aplicarà unes taxes a tall de multa. Posada en marxa la primera experiència, el Govern ja ha iniciat els tràmits per instal·lar aquest mes tres nous Bicitancats a Sant Celoni, Segur de Calafell i Reus.
Acords amb Renfe i Adif
Per instal·lar aquests aparcaments s’ha de disposar del permís de Renfe i Adif, ja que s’emplacen en dependències que estan sota la seva competència. Per això, el Govern treballa per arribar a acords i estendre aquesta xarxa. Els grans projectes d’estacions ferroviàries i de bus ja neixen amb espais pensats per a la bicicleta. És el cas de la Sagrera i Sants de Rodalies i alta velocitat, així com la futura estació de FGC de plaça Espanya. L’Àrea Metropolitana de Barcelona ha estès un altre model d’aparcament, els Bicibox, en què l’usuari no entra al pàrquing, més petit, sinó que només hi encaixa a dins la bici.
