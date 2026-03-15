‘poca vergonya’
Barcelona destapa la "vergonya" dels incívics al carrer
L’Ajuntament assenyala, amb una campanya de publicitat que critica la seva actitud, les persones que es dediquen a cometre conductes contra la convivència.
Les imatges estan presents al metro i en grans lones en edificis
El consistori directament assenyala els que embruten o beuen alcohol al carrer
Gisela Macedo
Barcelona ha posat en marxa aquest cap de setmana una campanya que farà parlar. Amb el nom de Poca vergonya, l’Ajuntament assenyala directament els que cometen conductes incíviques. La iniciativa arriba just un mes després que entrés en vigor la nova ordenança de convivència, amb multes més severes que mai per comportaments inadequats en la via pública.
Així, el consistori s’adreça sense embuts a aquells que tiren papers o burilles a terra, o que fan les seves necessitats en ple carrer, i els anomena "pocavergonyes". L’Ajuntament explica que aquest missatge pretén "frenar les conductes incíviques més habituals i incrementar la corresponsabilitat ciutadana en l’ús respectuós de l’espai públic". Així mateix, reconeixen que el seu to és "contundent" però també el consideren "pedagògic".
La campanya inclou set espots de 10 segons, a més de cartells i anuncis al carrer, premsa, televisió, canals digitals i xarxes socials. S’hi mostren imatges amb les situacions que solen protagonitzar els anomenats "pocavergonyes": fer botellons, tirar mocadors, papers o burilles a terra; fer les seves necessitats fisiològiques en la via pública; tirar bosses d’escombraries o trastos vells on no toca, o no responsabilitzar-se correctament dels seus gossos quan els passegen.
Una gran lona al Born
Segons ha informat l’Ajuntament, la ubicació d’aquests missatges als carrers s’ha decidit amb informació proporcionada per la Guàrdia Urbana sobre els llocs on més es reporten aquest tipus d’incidències. El Born (epicentre turístic i de la cocteleria) deu ser una de les zones més problemàtiques, ja que és allà, al carrer Comerç, on s’ha desplegat la gran lona que protagonitza la campanya. En aquesta, el missatge també s’ha traduït a l’anglès, amb Shame on you. Don’t mee in the street, perquè els visitants ho entenguin.
Les imatges estaran presents també en OPIS i mobiliari urbà, banderins als carrers principals, a les estacions de metro i passadissos de les línies L3 i L5 i espais emblemàtics de la ciutat, reforçats amb una projecció de vídeos en què es mostren conductes incíviques en façanes d’edificis emblemàtics com ara el Macba o la torre Glòries.
Amb Poca Vergonya, l’Ajuntament vol reforçar la idea que cuidar l’espai públic és un deure compartit entre veïns, administració i visitants. "La campanya posa l’accent en el fet que cada gest incívic té conseqüències, i que la nova ordenança proporciona les eines necessàries per garantir espais segurs, nets i respectuosos", conclou el consistori.
Cartells amb el lema Amb poca vergonya recorden que cuidar l’espai públic és una responsabilitat compartida entre veïns, administració i visitants.
Gairebé mil multes en set dies
Només en la primera setmana d’aplicació de la nova ordenança de civisme, la Guàrdia Urbana de Barcelona va interposar gairebé 1.000 multes. La normativa, que va entrar en vigor el passat 15 de febrer després de l’aprovació en el ple municipal, endureix les sancions davant l’incivisme i regula comportaments que van des de la vestimenta considerada "inadequada", els botellons i les pintades de grafitis fins a orinar o masturbar-se en la via pública.
Per garantir que es compleixi, la Guàrdia Urbana ha desplegat un dispositiu que combina patrulles uniformades i de paisà, centrat en els punts on s’acostumen a produir més incidències. En la primera setmana, del 15 al 22 de febrer, els agents van interposar exactament 982 denúncies, principalment per consumir begudes alcohòliques en l’espai públic (36%), venda ambulant no autoritzada (31%) i fer necessitats fisiològiques en la via pública (20%). Els segueixen les sancions per degradació visual de l’entorn urbà (7%) i per ús impropi de l’espai públic (5%).
Urbans a la Fiscalia
La campanya coincideix, aquest dissabte, amb l’anunci de l’Ajuntament de Barcelona que ja està en funcionament sobre la nova unitat de la Guàrdia Urbana integrada a la Fiscalia de Barcelona. La seva missió és actuar amb rapidesa davant els multireincidents i agilitzar la tramitació de delictes lleus, com ara els furts que cometen diàriament els carteristes a la ciutat.
Aquest equip, que està operatiu des de finals del mes passat, treballa des de la Fiscalia, a la Gran Via de les Corts Catalanes, per millorar la coordinació amb la justícia per frenar aquests delinqüents reincidents.
