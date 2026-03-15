Infraestructura clau
El Govern torna a impulsar el ‘metro del delta del Llobregat’
El projecte, que ha de connectar Castelldefels i Sant Boi, aspira a millorar la interconnectivitat entre els municipis d’aquesta zona, a més de Barcelona.
Àlex Rebollo
Fa 25 anys que el Baix Llobregat reclama una nova connexió ferroviària que enllaci els municipis del delta, a més d’arribar també a Barcelona. Per tornar a impulsar el projecte el Govern ha apostat per estudiar formalment que sigui Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) qui se’n faci càrrec. Fa uns dies, l’Administració catalana va formalitzar un contracte amb la multinacional TYLin perquè estudiï la viabilitat que FGC elabori i gestioni l’anomenat metro del delta.
D’aquesta manera, el Govern recupera la proposta original del projecte, que ja en un origen va començar a rodar amb els Ferrocarrils com a opció predilecta. Si finalment es porta a terme, es crearà un nou ramal de la línia Llobregat-Anoia de FGC que connectarà Castelldefels i Sant Boi.
Concretament, sortiria de l’estació de Molí Nou-Ciutat Cooperativa i davallaria fins a Castelldefels sumant diferents parades en aquestes dues ciutats, així com a Gavà i Viladecans. La idea és que, a més de millorar la connexió amb la capital catalana, funcioni efectivament com un metro i contribueixi a augmentar la interconnectivitat entre barris dels mateixos municipis. D’una manera semblant al que ja passa a ciutats del Vallès com Sabadell o Terrassa.
Més de 600.000 euros
L’empresa pública Infraestructures Ferroviàries de Catalunya (Ifercat) va licitar l’estudi, amb un contracte que ara s’ha adjudicat i formalitzat amb TYLin Spain SL. El preu ha pujat fins a 613.000 euros i el seu termini d’execució dona de marge perquè es porti a terme fins al 31 de gener del 2028. No es preveuen pròrrogues.
Tal com consta als plecs del contracte, Ifercat, amb la col·laboració de FGC, actuarà ara com a entitat coordinadora de l’execució del contracte, sota la supervisió de la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat (DGIM) del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica.
Ifercat ha de designar un responsable tècnic de seguiment del contracte que actuarà com a interlocutor únic amb l’empresa adjudicatària i que vetllarà pel "compliment dels terminis, la qualitat tècnica de la documentació i l’alineament dels treballs amb les línies estratègiques de planificació de la Generalitat". El projecte es començarà a redactar aquest mateix 2026.
Els últims mesos, les alcaldesses respectives del delta han tornat a posar la reclamació sobre la taula i remarquen la necessitat d’un nou mètode de transport addicional que permeti respondre a l’augment demogràfic dels últims anys, així com al nou creixement de població previst per a les pròximes dècades. A banda dels problemes intrínsecs de cada servei, als quatre municipis pels quals ha de passar el metro del delta (Castelldefels, Gavà, Viladecans i Sant Boi) la població ha crescut les últimes dècades i ja hi viuen unes 270.000 persones.
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Abdellah Anhari, president de l'Associació Cultural Islàmica del Bages: 'Els fets són inacceptables tant dins com fora de la mesquita
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes