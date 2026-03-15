Videopòdcast ‘Sobre (viure) a la criança’
Marc Masip, expert en addicció tecnològica: «La relació entre consum de xarxes i problemes de salut mental no és de correlació, és de causalitat»
Samanta Villar i els seus experts convidats debaten sobre l’ús de pantalles en la infància i adolescència i aporten dades alarmants: la majoria dels joves són a les xarxes socials i molts dormen amb el mòbil a l’habitació
Sharenting: «Falta consciència dels riscos a què estem exposant els nostres menors»
Samanta Villar
Arran de l’anunci del Govern de prohibir les xarxes socials a menors de 16 anys, ens preguntem com gestionem les pantalles amb els nostres fills. Per molt que altres temes hagin saltat a primera fila, els que estem criant seguim amb la cua de l’ull posat al dispositiu que el nostre fill té a la mà. És la preocupació compartida més important a qualsevol parc o xat de pares.
Hi havia un temps en què semblava que ens havíem rendit al mòbil. No obstant, alguna cosa va canviar. El Govern ha anunciat una llei orgànica per retardar l’accés a les xarxes socials als 16 anys. Però, ¿el contacte amb els dispositius digitals s’hauria de restringir encara més? Mentre fa quatre dies les escoles s’omplien de pantalles per ajudar els nostres fills en l’alfabetització digital, en algunes comunitats ja han corregut a retirar-les.
¿En què quedem, llavors? ¿Les pantalles són una eina o un risc? Aquest és el tema que s’aborda en el primer capítol de la nova temporada del videopòdcast ‘Sobreviure a la criança’, d’EL PERIÓDICO.
Per parlar d’aquest tema, se sentiran les veus de Catherine L’Ecuyer, investigadora i doctora en Educació, Mireia Romero, portaveu del moviment de famílies per una Adolescència Lliure de Mòbils i Marc Masip, CEO de Desconect@, centre d’atenció a adolescents especialitzat, entre d’altres, en l’addicció a les tecnologies. L’Ecuyer va ser una de les primeres persones a alertar contra la digitalització primerenca. «La realitat és molt més rica que la pantalla. El nen necessita sorprendre’s realment, no amb estímuls artificials que anul·len la seva capacitat d’atenció», assegura la investigadora.
Per a les famílies no és fàcil suportar la pressió. Mireia Romero, portaveu del moviment que ha servit d’impuls per a la nova llei orgànica, assegura que «el problema no és només l’ús que en fan ells, sinó la pressió social que sentim les famílies per donar-los un mòbil perquè ‘tothom en té’».
Per Marc Masip, CEO de Desconect@, «el mòbil no és una joguina, és una eina amb un potencial d’addicció altíssim. No donaries un cotxe a un nen de 12 anys, ¿per què dones un ‘smartphone’?»
On es pot veure i escoltar ‘Sobre (viure) a la criança’
Podràs escoltar ‘Sobre (viure) a la criança’ cada diumenge a les principals plataformes de pòdcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music i Youtube.
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa