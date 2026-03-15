Caos ferroviari
Les obres als túnels del Garraf arrenquen aquest dilluns i posen en perill la mobilitat al sud de Barcelona durant almenys tres mesos
Renfe contractarà busos substitutoris entre Sant Vicenç de Calders i el Prat de Llobregat, mentre que la Generalitat reforçarà les línies habituals de busos interurbans
Busos directes de Sant Vicenç de Calders al Prat: la proposta de Renfe, Adif i Generalitat per esquivar el tall dels túnels del Garraf
I després del caos a Rodalies, arriba el tall dels túnels del Garraf: el pròxim repte de mobilitat al sud de Barcelona
Pau Lizana Manuel
Els usuaris del corredor sud de Rodalies, i especialment els passatgers dels Regionals de Tarragona i Lleida, ja estan acostumats que els seus trajectes diaris cap a Barcelona siguin autèntiques odissees. Més encara després de l’accident de Gelida, quan han aflorat centenars d’incidències a la xarxa ferroviària catalana que no només han obligat a tallar alguns trams d’aquests trajectes regionals, sinó que també han fet més lents els recorreguts que sí que ofereixen servei. A aquest maldecap diari, s’hi afegeix a partir d’aquest dilluns un nou repte: comencen les obres de manteniment als túnels del Garraf, que obligaran els trens a circular per via única en aquest estratègic punt del municipi de Sitges per on passen tant els Regionals com la línia R2 Sud de Rodalies.
Durant tres mesos, els Regionals de Tarragona només donaran servei fins a Sant Vicenç de Calders. Allà, els passatgers que hagin d’arribar fins a Barcelona hauran d’agafar un dels busos substitutoris contractats per Renfe fins al Prat de Llobregat. A diferència d’anteriors talls en aquest corredor sud, com el del túnel de Roda de Berà, els autocars de l’operadora ferroviària no arribaran fins a la Zona Universitària de Barcelona. Per suplir aquesta distància addicional que hauran de recórrer els passatgers, es reforçarà l’R2 Sud entre Garraf i l’estació de França de Barcelona.
Dos trens per hora i sentit entre BCN i Sant Vicenç de Calders
En concret, es preveu que circulin sis trens per hora i sentit entre Barcelona i Castelldefels; quatre trens per hora i sentit entre Barcelona i Garraf i dos trens per hora i sentit entre Barcelona i Sant Vicenç de Calders de l’R2 Sud. El reforç més important del trànsit se centrarà en el tram Barcelona – el Prat de Llobregat, per on circularan vuit trens per hora i sentit, per mirar de garantir que tots els usuaris de Regionals puguin arribar ràpidament fins a la capital catalana.
El reforç, tal com denuncia el president de l’associació Promoció del Transport Públic (PTP), Adrià Ramírez, deixa en uns estranys llimbs els municipis del Baix Penedès i del Garraf. Els usuaris que habitualment utilitzen l’R2 Sud per acostar-se a l’Àrea Metropolitana de Barcelona poden optar per agafar un dels dos trens per hora i sentit que sí que travessaran els túnels on es produeixen les tasques –que suposaran una inversió de més de tres milions d’euros–, o bé agafar un tren en sentit contrari fins a Sant Vicenç de Calders i allà agafar un dels busos substitutoris. «Sobretot plantegem que els Regionals arribin almenys fins a Vilanova i la Geltrú», reclama Ramírez. A més, tal com van reclamar molts dels municipis de la zona, el Departament de Territori ha reforçat la xarxa d’autobusos interurbans que uneixen aquestes localitats amb Barcelona. En total, s’afegiran cada dia 14.400 places de bus més de les habituals, la majoria concentrades a Sitges, Vilanova i el Vendrell.
Els usuaris de Regionals també tindran l’opció de prendre algun dels dos trens que Renfe ha desviat per Vilafranca del Penedès a primera hora del matí. Aquell mateix dilluns, de fet, està prevista la reobertura del tram entre Martorell i Sant Sadurní d’Anoia tancat des que es va produir l’accident.
Per Ramírez, el pla consensuat principalment per Adif, Territori i Renfe ha de ser «un punt de partida» i evolucionar segons avancin els dies i es detectin problemes a solucionar. És un diagnòstic que comparteix la portaveu de la plataforma d’usuaris del corredor sud de Rodalies, Dignitat a les Vies, Anna Gómez, que valora positivament que des de l’Administració s’hagi indicat que es tracta d’ un pla «viu» susceptible d’anar evolucionant.
En el seu cas, Gómez posa l’accent en la necessitat de vigilar especialmentels temps de transbord que s’han establert entre els trens i els busos. «És impossible que tot el passatge d’un tren surti del vagó i arribi a l’autocar en quatre minuts al Prat», denuncia.
Crítiques al pla de mobilitat alternatiu
Des dels ajuntaments del Camp de Tarragona i del Garraf es mostren crítics amb els plans alternatius de mobilitat. L’alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, assegura a aquest diari que la Generalitat ha confirmat el reforç del servei per carretera entre la ciutat i la capital catalana amb 1.440 places, i això significa 12 connexions en cada direcció. «Vam fer la petició al veure que el tall suposava un augment de més de 15 minuts del trajecte, amb la consegüent afectació a la població», apunta Viñuales.
Des de Valls, una de les ciutats més afectades, Dolors Farré lamenta que la província de Tarragona «és la gran oblidada», parla d’un servei «deficient» i demana «paciència» a la ciutadania per fer un trajecte a Barcelona que serà «una gimcana». També a l’R13, l’alcalde de Montblanc, Marc Vinya, se sent «desinformat» al no haver rebut informació directa des d’Adif o Renfe, i demana que les obres durin «el mínim temps possible». Al Priorat i la Ribera d’Ebre fa un mes que estan amb l’R15 a mig gas i sense trens en alguns trams: a Falset, l’alcalde Carles Brull explica que el consistori ha decidit contractar un «autobús d’emergència i excepcional», gratuït per a la ciutadania, per connectar amb Tarragona, Reus i Barcelona els diumenges, el dia que Renfe no ha habilitat el servei alternatiu.
«És la tempesta perfecta»
Al Baix Gaià, Torredembarra i Altafulla han aconseguit que Territori habiliti dos autobusos directes diaris, un per sentit, cap a la capital catalana. L’alcalde de Torredembarra, Vale Pino, assegura que l’objectiu és que «aquest servei funcioni» perquè «quedi instaurat» de cara a la futura concessió del transport públic del 2028.
Respecte al Garraf, la comarca on es faran les obres, l’alcalde de Vilanova i la Geltrú, Juan Luis Ruiz, admet que, tot i que les actuacions són «importants i necessàries», les afectacions seran «inevitables». Per la seva banda, l’alcaldessa de Sitges, Aurora Carbonell, una de les poblacions més afectades pel tall, assegura que els usuaris han perdut la confiança en Rodalies i que la majoria optaran per l’autobús. Carbonell recorda que l’actuació als túnels «és llargament reivindicada», però tem la saturació del pla alternatiu. «Hem demanat més autobusos i ens els han garantit, però creiem que no se satisfarà la demanda», assegura l’alcaldessa, que conclou: «És la tempesta perfecta».
- La visita del Papa Lleó XIV a Montserrat serà més interna que la que havia de fer Joan Pau II
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Compte si tens gos o gat: Europa aprova una nova llei amb data límit per complir-la
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Treuen pel vidre del davant un conductor atrapat en un accident davant els bombers de Manresa
- La protectora de Manresa demana ajuda per trobar qui va llançar una gossa al contenidor dins d'una bossa