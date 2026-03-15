Sota subscripció
El reemborsament
Agnès Marquès
Hi ha missatges de mòbil que tallen la respiració. "Confirmació de pagament: 683,88 euros. Servei prèmium anual de LinkedIn". Encara sense alè, vaig intentar recordar el moment que vaig haver d’activar la prova gratuïta del servei. Com a bon servei gratuït, no inclou el recordatori abans del primer pagament. Estocada. El primer que vaig fer va ser anul·lar la subscripció, però el pagament ja estava tramitat, així que vaig buscar un telèfon d’atenció al client com a bona ciutadana del segle XX. Només vaig trobar va ser un xat.
Em va atendre una intel·ligència artificial molt amable. Entenia perfectament el meu problema i fins i tot em va donar les gràcies per la paciència que vaig tenir. Durant una estona vaig sentir alleujament i gairebé tocava amb els dits els meus 683,88 euros. Però en algun moment que no vaig veure venir, a la IA se li van acabar les respostes útils. Després de mitja hora va resoldre que obria una incidència i va dir que algú em trucaria. Em va donar un reconfortant número de seguiment.
Llavors vaig trucar al banc. Allà sí que em va atendre una dona de carn i os molt amable però que no hi podia fer res. El sistema informàtic s’havia activat, el càrrec estava autoritzat i havia d’esperar que respongués l’empresa.
Va passar tot el cap de setmana, dilluns i dimarts sense que ningú de LinkedIn em truqués, així que dimecres vaig tornar al xat a reclamar què passava amb el meu cas. La IA no sabia res de mi ni del meu número d’incidència.
Dijous, amb els 683,88 euros instal·lats a les arques de LinkedIn, vaig provar una tercera via: reclamar la devolució a través de la web del meu banc.
El sistema em va fer preguntes. La més important era si havia passat almenys una setmana des del primer intent de reclamació a l’empresa. Vaig ser sincera. Havien passat sis dies. Sense poder apel·lar, vaig ser expulsada del procés. Podia esperar 24 hores més. Però ja en bucle vaig decidir provar una altra cosa: mentir a la màquina. Fins i tot vaig sentir el pols accelerat. La IA no va sospitar i es va activar el procés. L’endemà vaig rebre la notícia que havia sigut concedida. ¡Victòria! Vaig pensar que el capítol estava tancat fins que va arribar un correu del banc per demanar-me informació addicional en 12 apartats per acceptar el reemborsament: "A entregar escanejada en format PDF abans de set dies. En català, castellà o anglès. Qualsevol altre format no serà vàlid".
M’han parlat d’una IA que prepara aquest tipus de reclamacions en un moment.
Per subscripció.
Amb període de prova gratuïta.
Subscriu-te per seguir llegint
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- Els Mossos d’Esquadra detenen vuit persones per agressions en una mesquita de Manresa durant el Ramadà
- Mor un veí de Monistrol de Montserrat de 63 anys en un accident a la C-55
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- L’estany de l’Estany reneix per uns dies
- Ensenyament a Puigcerdà: es jubila la professora i l'institut li fa el passadís