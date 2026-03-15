A Mejorada del Campo
Els llimbs de les 2.000 cases il·legals a Mejorada del Campo, a nou quilòmetres de Madrid: «Paguem impostos però no tenim serveis»
El municipi de Mejorada del Campo suma més de 2.000 habitatges irregulars a les urbanitzacions d’El Tallar, Villaflores i El Balcón, parcel·lats als anys 80
Els veïns paguen l’IBI i l’impost d’escombraries, però l’energia l’obtenen de generadors propis i ells s’han de fer càrrec del manteniment dels carrers
Espanya suma almenys 665.500 habitatges il·legals, la majoria a Andalusia i València
Roberto Bécares
«Això és com Berlín amb el mur». José Antonio Teyssiere, policia jubilat, assenyala queixós l’entrada a la urbanització El Tallar pel que paradoxalment es diu carrer Paraíso. En aparença és de tot menys això. El camí està asfaltat a trossos, hi ha un bassal que sembla un llac, no hi ha fanals i on hi hauria d’haver voreres hi ha vegetació nascuda de manera salvatge. A l’altre costat hi ha la zona consolidada, amb els carrers asfaltats, les voreres, les clavegueres, els cubells d’escombraries i els imponents adossats que es venen per 450.000 euros.
En aquest cantó, «ja ho veus tu, la nostra urbanització...», un assentament irregular que al costat de Villaflores i El Balcón conforma les urbanitzacions il·legals més grans de tot Madrid. Fins a 2.000 habitatges té comptabilitzats en aquesta zona del municipi de Mejorada del Campo, a tot just nou quilòmetres de la capital, la Conselleria d’Urbanisme i Medi Ambient de la Comunitat de Madrid. A l’entrada en una, Villaflores, hi tenen fins i tot guàrdia de seguretat en una zona vigilada amb barreres.
Els promotors es van esfumar
L’assentament es va iniciar a principis dels anys 80, quan uns promotors que a posteriori es van esfumar van parcel·lar terrenys rústics i van vendre les parcel·les de manera individual. Es comercialitzaven des de dos milions de pessetes per a ús «com a hort urbà» i es garantia el subministrament d’aigua. Es deixava fins i tot pagar en «còmodes terminis». Entre els compradors hi havia de tot, sobretot empleats de classe mitjana que, amb els pocs diners estalviats, tenien així el seu terreny d’esbarjo a tocar del seu barri, en alguns casos amb una barraca per guardar cadires i eines.
«La gent venia a fer la paella els diumenges», recorda el José Antonio, que presideix l’associació de veïns d’El Tallar i que insisteix que tot tenia aparença de legalitat: «L’Ajuntament de llavors es va proposar liderar el projecte. Basant-se en una disposició del Ministeri d’Agricultura es permetia transformar les finques de secà en regadiu si accedies a l’aigua. Aquí hi havia dos rius, que continuen sent-hi, el Jarama i l’Henares, i així es va autoritzar. Nosaltres vam rebre els carrers com estan ara mateix i nosaltres els hem anat reparant», precisa el president de l’associació de veïns, que assenyala que el consistori, quan es va adonar de l’èxit, «va canviar d’opinió» i «va paralitzar» el procediment de consolidació del terreny.
Els amos van denunciar els promotors, la justícia els va donar la raó –«ens va reconèixer que havíem sigut víctima d’una estafa, no som els estafadors, tot i que alguns ens vulguin veure així»–, però aquests estafadors «van desaparèixer». Des d’aleshores, la pressió dels preus de Madrid va fer que molts propietaris vinguessin aquí a viure definitivament. I van començar les reparcel·lacions. D’una finca en sortien tres o quatre. De la barraca es va passar a la casa de maó, les ‘mobil homes’ o en alguns casos imponents xalets.
«L’Administració es tapava els ulls», diu el José Antonio. I allò es va convertir en un sidral urbanístic que fa pocs anys ha arribat als despatxos de la fiscalia, que està investigant les noves construccions que es desenvolupen mentre els seus amos creuen els dits perquè no els enxampin: sis anys després de l’acabament d’una construcció en sòl no urbanitzable el delicte prescriu a Madrid i no es pot enderrocar. «La gent té tanta fam per un sostre que això no es pot parar», defensa José Antonio. N’hi ha que han col·locat fins i tot contenidors marítims a la seva finca i els lloga a famílies.
Malgrat que un enorme cartell adverteix a l’entrada del camí que no es pot construir, es continuen aixecant cases i revenent-ne. «S’arriben a vendre terrenys de 700 m2 per 300.000 euros», se sorprenen els veïns, que paguen a l’Ajuntament de Mejorada l’IBI [rústic, més reduït] i l’impost d’escombraries. Dos punts de quatre contenidors –un de cada color– són a l’entrada i sortida d’El Tallar.
«Paguem els impostos, votem en les eleccions, tot està registrat en el Registre de la Propietat, i no tenim ni un servei», protesta el Felipe, un altre veí del barri mentre recorrem la parcel·la comunitària on tenen els generadors que donen energia a les cases i als pocs fanals que hi ha col·locats. Utilitzen gasoil. «La guerra de l’Iran ens està fent pols», afirmen tots dos. Molts veïns tenen també plaques solars. «El dia de l’apagada, l’únic lloc on hi havia llum era aquí. Jo visc aquí perquè tinc qualitat de vida», presumeix el Felipe.
Les tres urbanitzacions tenen un acord amb el Canal de Isabel II per al subministrament de l’aigua, i cada parcel·la té el seu comptador per calcular quant ha de pagar, igual com passa amb l’energia. La urbanització té el seu propi equip d’operaris de manteniment i per al sanejament cada propietari fa el que li dona la gana: de la fossa sèptica al pou cec [més contaminant].
«Nosaltres potser en manteniment ens hem gastat entre 120.000 i 150.000 euros a l’any», precisa Juan Mañosa, president d’una altra de les urbanitzacions, El Balcón, que assegura que cada veí paga de comunitat uns 40 euros mensuals, i que tenen problemes amb la pressió del proveïment de l’aigua cada dos per tres. «A l’estiu, la piscina municipal s’emporta molta pressió». Segons explica, recentment han encarregat un estudi mediambiental «per legalitzar la urbanització, però es passen la pilota de l’Ajuntament a la Comunitat».
A tocar de la via de l’AVE
El Seprona de la Guàrdia Civil ha intensificat els controls a Mejorada, sobretot a El Balcón, on ja hi ha cases a tocar de la trinxera de la via de l’AVE. Fa dos anys va obrir expedient a 70 persones per delictes contra l’ordre del territori després de detectar 68 habitatges il·legals en terreny no urbanitzable protegit. «Cada dia tenim més multes i més expedients», lamenta Kremena Mateve una altra veïna d’aquest barri, enganxat a un abocador.
Des de les associacions es demana que se solucioni ja el seu problema i es legalitzin les cases, i assumir ells mateixos els costos de la urbanització, les obres per a les preses d’aigua i per a la xarxa de sanejament. «Aquí els polítics només hi passen quan són les eleccions», lamenten.
Un portaveu de l’Ajuntament de Mejorada explica a EL PERIÓDICO que ells només compleixen la legislació: «Nosaltres podem donar els serveis que ens permet la llei, perquè, si no, l’estaríem violant». De fet, un alcalde i un regidor d’Urbanisme van ser condemnats per prevaricació omissiva per una sentència de demolició de 12 habitatges que no van executar. És per això que els camions d’escombraries ni hi entren: són camins privats.
Des del consistori, governat pel PSOE, es mostren comprensius i afirmen que és «un problema urbanístic que ha passat a ser un problema social i cal donar-hi solució» al més aviat possible «dins de la legalitat». Per això, han demanat a la Comunitat de Madrid «una llei especial, ad hoc, en la línia de la que està en vigor a la Cañada Real», que doni sortida legal a les urbanitzacions, tot i que admeten que el fet que moltes cases estiguin tocant a l’abocador de residus especials en fa difícil la regulació.
