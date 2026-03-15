Mobilització docent
La vaga de professors a Barcelona, Barcelonès i Baix Llobregat arrenca aquest dilluns una setmana d’aturades a tot Catalunya
Helena López
L’acord presentat dilluns i qualificat d’«històric» tant per CCOO i UGT com pel Govern, els seus tres signants, no ha anat acompanyat de pau social. Més aviat al contrari. El rebuig inicial del pacte per part d’Ustec i Professors de Secundària –els principals sindicats a primària i secundària, respectivament–, així com dels combatius CGT i La Intersindical, jaavançava que la mobilització no havia acabat, fet que han confirmat els 40.000 docents que han participat en la consultaorganitzada per Ustec per validar o no la proposta i que l’han rebutjat.
La pregunta de la iniciativa era clara: «¿Acceptes l’acord proposat per l’Administració? Les respostes possibles eren dues: «Sí, ratifico l’acord» (opció que van marcar 2.185 docents) o «no, rebutjo l’acord i em comprometo a participar en les pròximes convocatòries de vaga», opció elegida per 40.780 docents, el 95% dels participants.
Els motius: de les ciències a les baixes
Així, amb les aigües tèrboles pel malestar generat per la firma d’un pacte amb què una part molt important del professorat no hi està d’acord, aquest dilluns arrenca una convocatòria territorial de cinc dies de vaga, entre el 16 i el 20 de març, jornadaa què també s’hi han afegit el Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC)i la Plataforma PAS (formada per conserges i administratius).
Més enllà dels relats sindicals, la sensació entre el professorat és que la vaga difícilment serà tan massiva com la de l’11 de febrer (totes les convocatòries sostingudes en el temps pateixen un desgast i secundar una jornada d’aturada és el mateix que fer-ne tres). No obstant, l’esperit de la mobilització continua forta, a jutjar per les pancartes que revesteixen escoles i instituts. El malestar que es respirava en la manifestació de l’11 de febrer, afirmen des del sector docent, no es resol amb un increment de sou de 3.000 euros anuals i un pagament de 50 euros per nit per als dies de colònies (dues de les mesures recollides en el pacte). Els temes que remouen un gruix de mestres i professors i que els han portat a rebutjar el pacte van des de la fusió de les ciències a batxillerat fins a les baixes sense cobrir.
¿Quins dies s’ha convocat vaga?
Seran dues jornades de vaga per centre educatiu: la territorial i la general de divendres, 20 de març, a la qual també s’hi han afegit els estudiants. Aquest dilluns, 16, el cicle de protestes començarà al Baix Llobregat, el Barcelonès i Barcelona.
Dimarts, 17, serà el torn del Penedès, Tarragona i Terres de l’Ebre; i dimecres, 18, el de l’Alt Pirineu i Aran, Catalunya Central i Lleida.
Dijous, 19, agafaran el relleu Girona, Maresme i Vallès Oriental i Vallès Occidental. Divendres, 20, la vaga s’estendrà a tot Catalunya, amb una manifestació unitària a Barcelona.
Protestes
Dilluns, 16, l’acció central de la protesta a Barcelona, el Barcelonès i el Baix Llobregat tindrà lloc a la plaça d’Urquinaona, on es troba el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB). La protesta s’ha convocat a les 12.30 hores.
A la mateixa hora, dimarts, les protestes de la vaga al sud del territori es concentraran a la plaça Imperial Tarraco. Dijous, 19, l’acció reivindicativa convocada més gran serà a Girona, davant la seu del departament a la ciutat. I el divendres 20, també al migdia, es posarà a caminar a la plaça de Tetuan de Barcelona la manifestació que es preveu més massiva, ja que reunirà docents de tot el territori i els estudiants, convocats pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC).
¿Qui està convocat a la vaga?
Entre dilluns i dijous, els sindicats Ustec, Professors de Secundària, CGT i Intersindical convoquen tot el personal docent i laboral d’atenció educativa del territori en qüestió.
Divendres, 20, a més, també està cridat a la jornada d’atur tot el personal d’administració i serveis (PAS) i els alumnes a partir de tercer d’ ESO (els més petits no tenen dret de vaga), convocats pel Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC).
