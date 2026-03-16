Pendent des del 2020
Barcelona aspira a ampliar les obres contra l’aluminosi al Besòs fins a 720 pisos deteriorats el 2027
L’Ajuntament admet que part dels fons Next Generation previstos es podrien no rebre si les obres a les primeres escales per reformar continuen sense estar acabades el 30 de juny i es compromet a finançar-les amb diners propis
Barcelona es posa com a repte rehabilitar almenys 4.100 habitatges a Ciutat Vella fins al 2035
Jordi Ribalaygue
L’Ajuntament de Barcelona aspira a ampliar les obres de rehabilitació al Besòs i el Maresme, previstes des del 2020 i afectades per la lentitud i les traves que posen en risc cobrar ajudes procedents de la Unió Europea per finançar part de les reformes a les 10 primeres escales incloses en el pla. Al barri s’ha detectat ciment aluminós en més d’una trentena de comunitats i en una cinquantena s’han instal·lat diferents mesures de protecció davant eventuals despreniments, com xarxes i puntals. El govern del PSC, encapçalat per l’alcalde Jaume Collboni, i el grup municipal d’ERC han acordat injectar 15 milions d’euros aquest 2026 per accelerar part de l’operació, per tal d’ampliar-la d’una desena de comunitats a una desena de blocs. D’aquesta manera, es passaria d’oferir auxili per remodelar 204 pisos a 720.
L’aspiració municipal és que les obres als 506 domicilis que s’afegeixen a la llista comencin el 2027. La desena de blocs elegits són els mateixos on ja almenys una de les escales està inclosa en el pla pilot. Ara es pretén expandir les mateixes reparacions a les altres comunitats dels mateixos immobles.
En tot cas, la primera tanda d’arranjaments –promoguts a tall d’assaig abans d’incloure altres punts del barri– es va anunciar el 2020 i encara no ha finalitzat. De les 10 comunitats de la prova inicial prèvia a generalitzar la regeneració a més immobles una obra ja s’ha acabat, una altra està en procés que l’obra finalitzi, sis més estan en marxa i n’hi ha dues que no han començat.
Durant aquest 2026, es vol examinar l’estat dels 10 blocs a què es vol expandir la rehabilitació. S’han de revisar dins d’un pla d’inspeccions que pretén avaluar mig miler de pisos més, per revisar fins a 1.000 llars situades en blocs en els quals es té constància o se sospita de patologies estructurals greus.
Setmanes enrere, l’executiu de Collboni va segellar un altre compromís amb Barcelona en Comú per destinar 400 milions a regenerar el Besòs i el Maresme, a acabar en 12 anys i fent partícip del finançament la Generalitat. El consistori persegueix que el Govern creï una empresa pública d’aquí a finals d’any per imprimir velocitat a l’operació.
Termini fins al 30 de juny
Un dels motius d’inquietud al Besòs i el Maresme ha sigut que la demora en les reparacions ha deixat en l’aire la possibilitat d’obtenir finançament dels fons europeus Next Generation. A part de les obres per reforçar l’estructura o facilitar l’accessibilitat amb la instal·lació dels ascensors, les reformes inclouen arranjaments en façanes i cobertes per millorar l’eficiència energètica i equipar les escales per condicionar-les davant la calor i el fred.
La Unió Europea exigeix que les obres estiguin finalitzades abans del 30 de juny del 2026 per rebre la subvenció, que ha de cobrir entorn del 15% dels 90.000 que els arranjaments costen de mitjana per pis, segons l’Institut Municipal d’Urbanisme de Barcelona. El límit està prop de vèncer, mentre la majoria de les reparacions es continuen efectuant. «És una part de la preocupació», ha reconegut la tinenta d’alcaldia d’Urbanisme, Laia Bonet.
«No sabem en quin estat estaran quan es compleixi el termini i si es podran acollir als fons», ha expressat la socialista. En tot cas, Bonet ha volgut transmetre tranquil·litat i ha garantit que l’Ajuntament es farà càrrec dels costos que s’havien de sufragar amb les ajudes europees en el supòsit que no totes les reformes de les 10 escales arribin a temps per percebre els subsidis de Brussel·les.
«En el cas de les obres que no estiguin acabades per justificar la cobertura de fons Next Generation, l’Ajuntament està preparat per donar resposta i la comunitat que hagi començat obres i no entri dins del termini no quedarà penjada», ha promès la regidora. Bonet ha apuntat a les dificultats perquè algunes comunitats acordessin embarcar-se en la reforma o la negativa a permetre que els tècnics accedissin a comprovar les edificacions com el motiu que ha fet «endarrerir més del que es volia començar algunes obres».
A més, ha recordat que hi ha una petició pendent que l’Ajuntament va presentar al costat de la Generalitat al Govern d’Espanya perquè allargués el termini per tenir accés a aquesta línia de subvencions comunitàries per a reparacions d’eficiència energètica. «L’Estat ha de prendre una decisió i estem a l’espera de quina és la que acaba prenent, però el que no entri dins del període de justificació es cobrirà amb fons de l’Ajuntament, més enllà de l’allargament del termini», ha reblat.
Al seu torn, el PSC i ERC han pactat incrementar la compra de pisos que l’Ajuntament disposa per reallotjar veïns del Besòs i el Maresme mentre es refan els seus habitatges. Bonet ha remarcat que al principi del mandat eren dos, ara en tenen 27 i el propòsit és comptabilitzar-ne 57 abans que acabi el 2026. A part, es projectarà durant aquest any la construcció de dos edificis de 61 habitatges públics, als carrers Puigcerdà i Veneçuela, per augmentar el parc on reallotjar famílies durant les rehabilitacions i accelerar així les tasques. Aquests edificis han d’estar preparats durant el 2028 o principis del 2029.
