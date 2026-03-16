Mobilitat
La C-31 tanca aquesta mitjanit fins a les 06.00 de dimarts per les obres de la nova passarel·la entre Castelldefels i Gavà
El Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica tallarà el trànsit la nit del 16 al 17 de març per instal·lar la biga principal de la nova passarel·la per a vianants
El Periódico
Les obres que el Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica està duent a terme per construir una nova passarel·la per a vianants sobre la C-31 entre Castelldefels i Gavà (Baix Llobregat) comportaran un operatiu especial la nit de dilluns 16 a dimarts 17 de març. En concret, les tasques per col·locar la biga principal de l'estructura implicaran el tancament de la C-31, a l'àmbit de La Pava, entre la mitjanit i les 6 de la matinada de l'endemà.
Amb una inversió propera als 600.000 euros, la Generalitat està executant una nova passarel·la de formigó sobre la C-31 a la zona de La Pava per "millorar la connectivitat, l'accessibilitat i la seguretat dels desplaçaments a peu en aquest punt, d'elevada mobilitat quotidiana". "La intervenció s'ha planificat en coordinació amb els ajuntaments de Castelldefels i de Gavà, garantint una execució eficient i minimitzant les afectacions a la ciutadania", assenyala el Govern en un comunicat.
La futura passarel·la substituirà l'actual estructura metàl·lica i estarà formada per dos pilars de formigó armat situats als dos costats de la carretera i una biga principal prefabricada de formigó pretensat, de 32 metres de llum, tres metres d'amplada i unes 110 tones de pes. Aquesta solució estructural permetrà disposar d'un pas per a vianants més ample, segur i confortable.
Afectacions al trànsit
Per a la col·locació de la biga principal es durà a terme una operació tècnica nocturna que requerirà la utilització de grues de gran capacitat. Per motius de seguretat, explica el Departament, caldrà tallar totalment la C-31 la nit del 16 al 17 de març. Com a alternatives, en sentit Barcelona el trànsit es desviarà des de la C-31 pel carrer 18, continuarà pel passeig de la Tramuntana i s'incorporarà de nou a la C-31 pel carrer de Llevant un cop superat el punt de les obres.
En sentit Sitges, el trànsit es desviarà des de la C-31 pel camí de La Pava, seguirà fins a la B-210 i continuarà per la rotonda i el carrer d'Isaac Peral, el carrer de Galileu, la plaça dels Ànecs i l'avinguda del Canal Olímpic per reincorporar-se posteriorment a la C-31. El desmuntatge de l'actual biga metàl·lica requerirà una segona operació nocturna amb tall total de la via d'aquí a aproximadament quatre setmanes. "La data concreta s'informarà oportunament", resa el text.
"Totes dues actuacions s'han programat en horari nocturn per concentrar les afectacions en franges de circulació reduïda i minimitzar l'impacte sobre el trànsit. Un cop completada cada operació, la via es reobrirà amb normalitat. Es preveu l'entrada en servei de la nova passarel·la abans del període de Setmana Santa", conclou.
