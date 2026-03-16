Oferta de la comarca
La Diputació de Barcelona reconeix la sostenibilitat turística de 116 empreses del Baix Llobregat
Els municipis amb més volum d'acreditats han estat Castelldefels (23), El Prat de Llobregat (16), Sant Boi de Llobregat (12), Viladecans i Gavà (11)
Europa Press
La Diputació de Barcelona, amb el suport de la Cambra de Barcelona, ha lliurat el distintiu de 'Compromís per a la Sostenibilitat Turística Destinació Barcelona' a 116 empreses del Baix Llobregat per la seva gestió sostenible i respectuosa del turisme. Entre els guardonats hi ha hagut 16 noves incorporacions al programa i els municipis amb més volum d'acreditats han estat Castelldefels (23), El Prat de Llobregat (16), Sant Boi de Llobregat (12), Viladecans i Gavà (11), explica en un comunicat aquest dijous.
També ha reconegut 111 agents turístics, als quals ha acreditat com a Punts d'Informació Turística i que rebran assessorament i formació específica perquè puguin oferir informació adequada quan l'oficina estigui tancada o lluny.
La diputada de Turisme de la Diputació de Barcelona, Anna Herrera, ha reivindicat la "gran oportunitat" que té el Baix Llobregat per convertir-se en un referent del turisme sostenible, equilibrat i arrelat al territori a l'àrea metropolitana.
També ha destacat que "darrere de cada distintiu hi ha persones: empreses que aposten pel producte local, allotjaments que redueixen l'impacte ambiental i professionals que treballen per millorar l'experiència del visitant".
- Una de les millors caminades populars de Catalunya té lloc aquest cap de setmana: la coneixes?
- El cafè no és per a tothom: els tres casos en els quals pot passar-te factura sense que ho sàpigues
- La consellera Paneque: 'El refugi del Niu de l'Àliga s'adapta a les condicions del present, més sostenible i més accessible”
- Sílvia Caballol ensenya la casa on viu amb l'exbisbe Xavier Novell després de fer-hi reformes
- El 'bosc de conte de fades' amb rius i salts d'aigua a l'Anoia
- Un accident entre dos turismes i un camió deixa dos ferits a la C-25, a Sallent
- Així és el dúplex de 170 metres quadrats on viuen Sílvia Caballol i l'exbisbe Xavier Novell
- Hisenda posa el focus en els regals de Reis, Nadal i aniversaris: quins s’han de declarar i quins no