La Diputació de Barcelona reconeix la sostenibilitat turística de 116 empreses del Baix Llobregat

Els municipis amb més volum d'acreditats han estat Castelldefels (23), El Prat de Llobregat (16), Sant Boi de Llobregat (12), Viladecans i Gavà (11)

Acte de lliurament dels distintiu dels distintius de 'Compromís per a la Sostenibilitat Turística Destinació Barcelona'. / DIPUTACIÓN DE BARCELONA

Europa Press

Barcelona

La Diputació de Barcelona, amb el suport de la Cambra de Barcelona, ha lliurat el distintiu de 'Compromís per a la Sostenibilitat Turística Destinació Barcelona' a 116 empreses del Baix Llobregat per la seva gestió sostenible i respectuosa del turisme. Entre els guardonats hi ha hagut 16 noves incorporacions al programa i els municipis amb més volum d'acreditats han estat Castelldefels (23), El Prat de Llobregat (16), Sant Boi de Llobregat (12), Viladecans i Gavà (11), explica en un comunicat aquest dijous.

També ha reconegut 111 agents turístics, als quals ha acreditat com a Punts d'Informació Turística i que rebran assessorament i formació específica perquè puguin oferir informació adequada quan l'oficina estigui tancada o lluny.

La diputada de Turisme de la Diputació de Barcelona, Anna Herrera, ha reivindicat la "gran oportunitat" que té el Baix Llobregat per convertir-se en un referent del turisme sostenible, equilibrat i arrelat al territori a l'àrea metropolitana.

També ha destacat que "darrere de cada distintiu hi ha persones: empreses que aposten pel producte local, allotjaments que redueixen l'impacte ambiental i professionals que treballen per millorar l'experiència del visitant".

Catalunya activa el seu primer anell quàntic: així vol blindar les dades més crítiques

